5 июля 2023, 09:27

Начну по порядку:

1. После прошлогоднего пожара в Аманкарагае на деньги, собранные всей страной, высадили совместно с Архимедом сосны на месте сгоревшего леса, согласно данным фонда Кайрдымлык потрачено 430 миллионов тенге. Всё засохло - лес сам восстановится, так было задумано.

2. Башкирские сосны, все говорили, что вдоль городских улиц надо сажать лиственные деревья, но назначенец Архимеда решил посадить сосны, ну и засохло, в процентах-то меньше процента. Всё равно будут сосны сохнуть, колоться, но мы будем продолжать делать это согласно плана.

3. Проспект Абая (Ибрагима) опять переложили асфальт, то ли фракция не та, то ли гранитные бордюры (Марат всё подсчитал, что это выгодно) не уложили, но это привело к тому, что асфальт проминается и уже есть колеи, конечно, виноваты водителя, ну ничего, в следующем году заменим асфальт снова, а может и бордюры.

4. Фирма учредителя из США в прошлом годе распахала трассу на Астану и Челябинск, потом, конечно, оправдались, что нету битума, и фекально сделали трассы в зиму, трассы растаяли вместе со снегом, но на тендер на проспект Абая их же подрядили, а с трассами разберёмся потом, есть 3 года гарантии, акимы приходят и уходят, а АБВ+ остаётся.

5. Саранча летела,согласно графика Минсельхоза, съела 400 га специально приготовленного ячменя и умерла сразу, как только министр сельского хозяйства махнул рукой. Остальные видео - это фейк.

6. На пляже нет спасателей и не работает новый туалет, потому что старый ещё не полный и нынче тонут меньше, а раз меньше, то и спасатели не нужны.

Итог: глупцы, в силу своей глупости, не понимают, что они глупые. Но в силу своей жадности это будет продолжаться и дальше.