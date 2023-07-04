В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели на приговор Зареме Мусаевой
В Чечне неизвестные напали на журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину и на адвоката Александра Немова, сообщает "Новая газета Европа" со ссылкой на «Команду против пыток».
Елена Милашина / Фото t.me/no_torture
Их автомобиль блокировали вооруженные люди по дороге из аэропорта. Как сообщили в «Команде против пыток», Милашину и Немова сильно избили ногами, в том числе по лицу, а затем отобрали и разгромили технику.
Журналистка и адвокат прилетели в Грозный на приговор матери преследуемых чеченских активистов Зареме Мусаевой, которую в январе 2022 года из Нижнего Новгорода похитили чеченские силовики. Обвинение 15 июня запрашивало для нее 5,5 года колонии.
Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда в отставке Сайди Янгулбаева и мать чеченских правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых — находится в СИЗО в Грозном с января 2022 года по обвинению в насилии над силовиком (ч. 2 ст. 318 УК). За это время, по словам сына, у нее ухудшилось зрение и развилась боль в спине, из-за которой она практически не может передвигаться. В июне стало известно, что она попала в больницу.
После нападения 4 июля Немов сообщил, что по дороге из аэропорта их машине преградили путь три автомобиля. Напавшие, по словам адвоката, угрожали их застрелить, приставляли пистолет к голове.
Сейчас они находятся в больнице города Грозного, у обоих множественные ушибы. У Милашиной сломаны несколько пальцев на обеих руках, она чувствует себя плохо, часто теряет сознание, сообщила «Команда против пыток». У адвоката Александра Немова повреждена нога, предположительно ножевое ранение. Он в сознании.
Елена Милашина до нападения. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»
Милашину и Немова хотел опросить в больнице полицейский, но они отказались от дачи показаний.
«Обоих били ногами, руками, полипропиленовыми трубами, припоминали им их работу, суды, процессы, про которые Елена Милашина писала. Судя по всему, это явно не бандитское нападение — это нападение за их деятельность», — рассказал подробности руководитель «Команды против пыток» Сергей Бабинец.
Это уже не первый случай нападения на Елену Милашину в Чечне.
В феврале 2020 года ее и адвоката Марину Дубровину избили в Грозном, куда они приехали на суд над автором видеоролика «Как живут Кадыров и его соратники». Милашина тогда сказала Би-би-си, что связывает нападение с недовольством властей Чечни ее публикациями.
Елена Милашина много лет работала в «Новой газете» (до того момента, пока издание не прекратило деятельность на территории России), она специализируется на расследованиях. Большая часть ее публикаций связана с нарушением прав человека в Чечне.
«Несколько человек в масках жестоко избили Елену и Александра, отобрали телефоны, требуя их разблокировать, уничтожили технику и документы. Били дубинками и ногами. У Елены Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук. Результаты исследования МРТ, которое было проведено, на руки не выдаются. Елена несколько раз теряла сознание.
Адвокат Немов, помимо травм, получил ножевое ранение. Однако он планирует принять участие в судебном процессе.
В ситуацию по просьбе редакции вмешалась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова», — заявили в редакции «Новой газеты».
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