В Чечне неизвестные напали на журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину и на адвоката Александра Немова, сообщает "Новая газета Европа" со ссылкой на «Команду против пыток».

Елена Милашина / Фото t.me/no_torture

Их автомобиль блокировали вооруженные люди по дороге из аэропорта. Как сообщили в «Команде против пыток», Милашину и Немова сильно избили ногами, в том числе по лицу, а затем отобрали и разгромили технику.

Журналистка и адвокат прилетели в Грозный на приговор матери преследуемых чеченских активистов Зареме Мусаевой, которую в январе 2022 года из Нижнего Новгорода похитили чеченские силовики. Обвинение 15 июня запрашивало для нее 5,5 года колонии. Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда в отставке Сайди Янгулбаева и мать чеченских правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых — находится в СИЗО в Грозном с января 2022 года по обвинению в насилии над силовиком (ч. 2 ст. 318 УК). За это время, по словам сына, у нее ухудшилось зрение и развилась боль в спине, из-за которой она практически не может передвигаться. В июне стало известно, что она попала в больницу.

После нападения 4 июля Немов сообщил, что по дороге из аэропорта их машине преградили путь три автомобиля. Напавшие, по словам адвоката, угрожали их застрелить, приставляли пистолет к голове.

Сейчас они находятся в больнице города Грозного, у обоих множественные ушибы. У Милашиной сломаны несколько пальцев на обеих руках, она чувствует себя плохо, часто теряет сознание, сообщила «Команда против пыток». У адвоката Александра Немова повреждена нога, предположительно ножевое ранение. Он в сознании.