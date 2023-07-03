Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор бывшему вице-министру экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжану Примкулову и руководству ТОО "Оператор РОП", сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Ахметжан Примкулова / Фото © Sputnik

На скамье подсудимых находились четыре человека:

бывший вице-министр экологии Ахметжан Примкулов;

директор ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев;

бывший финансовый директор компании Рустам Темирбек;

бывший гендиректор Светлана Коротенко.

Их обвиняли по статьям:



189, часть 4, пункт 2, УК РК – "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества";

361, часть 4, пункт 3, УК РК – "Злоупотребление должностными полномочиями".

Медет Кумаргалиев / Фото zakon.kz

Изучив материалы, суд приговорил экс-вице-министра экологии Ахметжана Примкулова к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе. Его также лишат государственных наград.

Светлана Коротенко / Фото orda.kz

Светлана Коротенко, которая была директором ТОО с 2016 по 2019 год, также признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на десять лет. Её лишат государственных наград.

Директор ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев приговорён к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет, также суд постановил внести представление о лишении его госнаград.

Рустам Темирбек / Фото orda.kz

Финансового директора Рустама Темирбека признали виновным по статье 250, часть 1, УК РК – "Злоупотребление полномочиями" – и приговорили к 2 годам лишения свободы, однако в связи с законом об амнистии ему сократили наказание до 1 года, а также лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.



"Гражданский иск удовлетворён на сумму 28,2 млрд тенге в пользу АО "Жасыл даму". Также в доход государства конфисковали движимое и недвижимое имущество осуждённых, добытое преступным путём", – говорится в сообщении.



Суд установил, что трое руководителей РОП поочерёдно при пособничестве вице-министра экологии неоднократно совершали хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Похищали средства с помощью необоснованных оплат услуг аффилированной кампании по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств по завышенной стоимости. Общая сумма ущерба составила 26,8 млрд тенге.



"Вице-министр экологии, злоупотребляя своими полномочиями, подписал незаконный приказ, которым ввёл расширенные обязательства производителей и импортёров кабельно-проводниковой продукции. В результате чего наступили тяжкие последствия в виде причинённого ущерба на сумму более 325 млн тенге", – говорится в сообщении суда.



Также выяснилось, что руководители ТОО пытались похитить 180 млрд тенге со счёта организации. Сделать это планировали при строительстве аффилированной компанией шести мусоросжигающих заводов на территории Казахстана. Отмечается, что финансирование строительства осуждённые необоснованно включили в мероприятия по реализации Инвестиционной политики на 2022 год.

"Также руководитель К. и учредитель Шнар Муктарова (в розыске) использовали управленческие функции в коммерческой организации, злоупотребляя полномочиями, под видом получения дивидендов совершили хищение бюджетных средств в размере 920 млн тенге", – заключили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.