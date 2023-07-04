В соревнованиях, которые провели в ДЮСШ № 1, приняли участие 79 спортсменов. А перед началом турнира прошли выборы старшего тренера Костанайской области по армрестлингу.

Владислав Тарасов (слева) и Сергей Дорошенко (категория до 110 кг)

В весовой категории до 90 кг чемпионом области на правой и на левой руке стал Муслим АЛДАМОВ из Аулиекольского района. Уже более 20 лет он занимается этим видом спорта, многократный победитель чемпионатов области и РК, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Азиию

Муслим Алдамов в схватке (категория до 90 кг)

- В последние годы армрестлинг развивается в Рудном, первый мастер спорта по армрестлингу появился у нас там - это Андрей Степанчук, он собрал вокруг себя ребят, которые активно занимаются, - говорит Муслим. - Хотя сильными считаются команды Туркестанской, Алматинской областей, уних есть школы профессиональные, спонсоры. А у нас в области такого нет. Если подойти к этому серьезно, есть такие достойные ребята, только нужно открыть секцию.

Команда Рудного считается сильнейшей в Костанайской области. Третий справа - мастер спорта РК по армрестлингу Андрей Степанчук

Самыми юными участниками областного чемпионата стали 14-летние Владислав Овчинников и Артём Мартынов из района Б. Майлина. Они приехали с группой поддержки в лице своих родных и тренера Вячеслава Макушенко.

Равилю ШАРИПКУЛОВУ также 14 лет, он приехал со своей командой и тренером из Денисовского района.

Равиль Шарипкулов (слева) и Дмитрий Якимов

- Меня замотивировал мой брат, он сегодня тоже принимает участие,. - рассказал Равиль. - Он в категории 65 кг, а я в 55 кг. Занимаемся мы с тренером Дмитрием Якимовым, Это мои первые соревнования и сразу областные, занял первое место. Я думаю, мне повезло.

Команда из Житикары

Активно поддерживали друг друга спортсмены из Житикары. Один из них, Сергей РУДНЕВ занял 1 место в борьбе на левой руке и 3 место на правой в категории до 80 кг.

- Армрестлингом занимаюсь усиленно почти 2 года, с первых соревнований в феврале 2022 года, тогда был мой первый опыт выступлений, - поделился он с «НГ». - После мы выезжали на майские и осенние областные соревнования. В планах, конечно же, держать уровень на обе руки и поехать на республиканские соревнования. К сожалению, в нашей области армрестлинг не так развит, как в других регионах, но мы своими силами стараемся это подправить. В Житикаре организовали секцию, где с каждым разом набираем все больше и больше новых учеников. Занимаюсь с тренером Владиславом Беловым и друзьями. Нас поддерживает отдел физкультуры и спорта, выделяют средства на жилье, питание, предоставляют транспорт. Также предоставили место для тренировок и материалы для стола. По инвентарю, конечно, нужен сертифицированный стол для армрестлинга, чтобы привыкать бороться на стандартных столах, а таже блок и набор ручек для проработки мышц рук. Главное, что нужно для прогресса областного армрестлинга, это чётко обозначенное место и время выступлений, чтобы был календарь соревнований. Привлекать больше девушек, инвалидов, юниоров и ветеранов от 40 лет. На данный момент Казахстан занимает первое место в мире по армрестлингу, а мы, к сожалению, в нашей области не можем чётко знать, когда будут соревнования и где они будут проходить. То на улице выступаем, то переносят. В октябре отборочные соревнования ,в октябре месяце, на них выяснится, кто из сильнейших будет представлять нашу область на чемпионате РК.

Джейхун Гунбатов (слева) и Алишер Жумабеков (категория до 85 кг)

Перед началом чемпионата произошла смена старшего тренера области по армрестлингу. Сергей КАРПЕНКО занимал эту должность 20 лет. Большинство голосов получил Дмитрий ЯКИМОВ из Денисовского район, кандидат в мастера спорта РК по армрестлингу, серебряный призёр Кубка РК 2022 года в весе до 100 кг.

Дмитрий Якимов (слева) и Сергей Карпенко

- Я по состоянию здоровья сам предложил выбрать другого человека, пояснил «НГ» Сергей Карпенко. - Результаты перевыборного собрания предоставлю в управление спорта, а они очередь назначат Дмитрия старшим тренером области по армрестлингу. Смена лидера должна быть в лучшую сторону - нужна новая кровь, люди, которые горят этим. За 20 лет уже приелось, я ходил, как на работу .А человек новый пришёл, он и захочет что-то новое внести, других людей приведёт. К тому же у нас этот вид спорта на общественных началах - секций нет, тренеры-общественники, за это деньги не получают, сами тренируются, детей набирают, привлекают спонсоров. Все они энтузиасты. По возможности сильнейших чемпионов управление спорта отправляет на республиканские соревнования.

- Если бы у нас появились секции по армрестлингу, это однозначно дало бы свои результаты и прославило нашу область, - добавил Дмитрий Якимов. - А у нас элементарно проблемы со столами - средняя стоимость стола, профессионального, запатентованного, около 300 000 тенге, а незапатентованный стоит в пределах 150 000 тенге. Различные силовые блоки нужны, зал тренажёрный. Я в своём районе собственное желание изъявил, сварил стол, соответствующий стандартам. Потому что у меня есть интерес развивать этот вид спорта.