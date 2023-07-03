И приобрести их фирмы-перевозчики намерены не 54, как раньше анонсировалось, а 59 единиц. Информация прозвучала сегодня, 3 июля, на аппаратном совещании в городском акимате.

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- Автобусы отечественного производства, рассчитанные на 90 мест, - доложила руководитель отдела финансов акимата Костаная Раиса АЙТКУЖИНОВА, - планируется, что приобретено будет 59 автобусов на общую сумму 4 млрд тенге. Все перевозчики уже подали заявки на предоставление лизинга в АО «Фонд развития промышленности».

Комментируя эту информацию, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сказал, что новые автобусы планируют выпустить на маршруты уже в сентябре. Вся подготовительная работа проведена. До конца года они точно начнут перевозить пассажиров.