Вице-министр информации и общественного развития РК Данияр КАДИРОВ во время визита в Костанайскую область прокомментировал несколько инициатив своего ведомства.

В частности, отвечая на вопросы корреспондента «НГ» на брифинге в РСК, он объяснил необходимость внедрения пресс-карт для журналистов, прокомментировал казахстанский аналог российского закона об иноагентах и пообещал разобраться, почему в Костанае в большинстве случаев отказывают в проведении митингов и пикетов.





"Золотых гор не обещаю"

Парламент Казахстана сейчас обсуждает законы «О массмедиа» и «Об онлайн-платформах и рекламе». Первый, по словам вице-министра, должен «улучшить работу журналистов». Для этого ведомство, в частности, придумало пресс-карты, которые «позволят беспрепятственно посещать мероприятия в госорганах». Второй посвящен регулированию работы «инфлюенсеров и блогеров», чтобы обезопасить граждан от фейков в интернете.

Инициативу внедрения пресс-карт активно критикуют казахстанские журналисты и медиаюристы. Они опасаются, что пресс-карты усиливают контроль государства над СМИ и ущемляют права отдельных журналистов.

- Здесь я не вижу никакого ущемления СМИ, - ответил «НГ» Кадиров. – Пресс-карта - это не насильно. Если журналист хочет взять эту пресс-карту, пожалуйста. Без пресс-карты он не перестанет быть журналистом. Если он журналист, ответственный, который отвечает за свои слова и статьи, это одно.

По словам Кадирова, заниматься такой своеобразной форой аккредитации будут общественники, либо «будет создана комиссия с участием гражданского сектора, журналистов и экспертов, которые прозрачно и в открытой форме будут выдавать карты».

- Нет такого, чтобы министерство решало, кому хочет дать карты, а кому нет, - заверил Кадиров. – Благодаря этой пресс-карте у журналистов будут преференции. Чтобы журналисты могли на автобусе проехать бесплатно. Золотых гор обещать не можем, казна не резиновая. Это будет ответственность журналиста. Мы хотим, чтобы с введением пресс-карт исчезли препоны. Нам часто говорят, что в регионах могут не пустить на заседание. А теперь будет аккредитация одна и на всю республику.

- У нас есть закон «О СМИ», который уже регулирует права и обязанности журналистов. Вы говорите, что это не работает, что в акиматы журналистов не пускают, поэтому мы пропишем еще один закон и защитим некоторых журналистов, которые получат пресс-карты. Почему бы просто не начать привлекать чиновников, которые нарушают права СМИ, к ответственности и не заставить их исполнять уже действующий закон? – спросил корреспондент «НГ».

- Это международная практика, она есть в той же Германии, - ответил вице-министр. – Законы принимаются, жизнь идет и нужно успевать за ее темпом. Когда тот закон был принят и сколько туда изменений вносилось… Сейчас время диктует, что по международной практике необходимы эти пресс-карты. Это не МИОР придумал, это действует в Америке и в западных странах. Здесь речь идет об ответственности. Идет информация в соцсетях, фейк или не фейк... Трудно иногда авторов назвать журналистами. И здесь нужно всех выводить на чистую воду.

Не как в России

«НГ» также просила прокомментировать инициативу министерства финансов РК, которое утвердило «реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников». Общественники сравнивают этот приказ с российским законом об иноагентах.

- Этот реестр давно ведется, а сейчас его просто хотят сделать его прозрачным, - сказал Кадиров. - Вы же видите бюджет, видите траты акимата, а почему же народ не может видеть, какие организации здесь финансируются извне? Здесь параллелей никаких нет, что будут кого-то преследовать. За Россию отвечать не буду, но никакие СМИ или фонды закрываться не будут.

Вице-министр много говорил о единой платформе, где можно подавать петиции, которые будут обязательны к изучению чиновниками. Журналисты напомнили - чтобы власти лучше слышали общество, президент уже принял поправки в закон, регулирующий порядок проведения митингов и собраний. На практике этот закон работает плохо, потому что чаще всего акиматы отказывают в проведении собраний под разными предлогами.

- Мы давали рекомендации акиматам, чтобы в городах было не одно место для митингов, - прокомментировал Кадиров. - Для этого я и приехал в регионы, чтобы получить фидбек (отзыв, отклик, ответная реакция на какое-либо действие или событие - "НГ"). Будем делать выводы. Митинги - это хорошо, правильно. Нужно прививать культуру митингов. Я был в Греции, где на одной стороне улицы идет митинг, а на другой гуляет мама с коляской. И ничего страшного! За акимат я не буду отвечать. Я возьму себе на карандаш этот вопрос. Мы сейчас работаем над онлайн-петициями, чтобы каждый мог поднять вопрос и собрать единомышленников. Накруток там не будет. И тогда мы будем четко понимать, сколько за, сколько против. Я знаю, что есть люди, шантажисты, которые стоят утром у суда с плакатами, через время у акимата с плакатами, потом у ЦОНа. Люди одни и те же, а плакаты разные. Поэтому мы и разрабатываем возможность подать петицию онлайн.

Фото Георгия ГОВОРОВА