Речь идет о превышении допустимой нагрузки на ось при перевозке грузов. Об этом в эфире программы "Дневной формат" на Atameken Business заявил заместитель председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" Нуржан Жукабетов.

По его словам, профильное министерство ведет работу по внесению поправок в соответствующее законодательство. Жукабетов подчеркнул, что запрет на проезд коснется дорог республиканского значения.

- Есть очень много факторов. Транспортный контроль работает в этом направлении, но большегрузов ходит очень много. И дорогу это действительно разрушает. Особенно в жаркий период. Если взять, к примеру, самосвал китайского производства, он весит 15 тонн и везет груз 45 тонн. Чем больше привез, тем больше денег заработал, - пояснилЖукабетов. - Это неправильно конечно. Очень большую нагрузку на дорогу оказывают эти большегрузы, у которых нет допуска на ось. Им разрешено будет ездить на карьерах, или должны возить столько, сколько положено на ось. Если у него грузоподъемность 40 тонн, пускай возит 20 тонн, не гонится за деньгами. Я думаю, что к 2025 году уже какой-то запрет должен быть.