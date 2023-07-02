Во вторник холодную воду отключат на весь день в одном из районов Костаная
2 июля 2023, 17:24 | ЖКХ
Аварийно-восстановительные работы пройдут на сетях водопровода по пр. Абая в районе ТЦ «Астыкжан». В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды с 09:00 до 22:00, сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключение холодной воды произойдет по следующим адресам:
Соц обьекты:
- ТЦ «Астыкжан»: пр.Абая 1б,
- Магазин «Инструмент»: пр. Абая 1с,
- Авторынок: пр. Абая 1р, 1м, 1д,
- Автомойка «ТТС»: пр. Абая 1д/1.
Частные жилые дома:
- пр. Абая: 1/89, 1/57, 3/49, 1/93, 1/41, 3/39, 3/61, 1/36, 1/28.
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
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