Новости

Во вторник холодную воду отключат на весь день в одном из районов Костаная

2 июля 2023, 17:24 |  ЖКХ

Аварийно-восстановительные работы пройдут на сетях водопровода по пр. Абая в районе ТЦ «Астыкжан». В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды с 09:00 до 22:00, сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су".

 

Иллюстративное фото pixabay.com


Отключение холодной воды произойдет по следующим адресам:

Соц обьекты:

  • ТЦ «Астыкжан»: пр.Абая 1б,
  • Магазин «Инструмент»: пр. Абая 1с,
  • Авторынок: пр. Абая 1р, 1м, 1д,
  • Автомойка «ТТС»: пр. Абая 1д/1.

Частные жилые дома:

  • пр. Абая: 1/89, 1/57, 3/49, 1/93, 1/41, 3/39, 3/61, 1/36, 1/28.

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.