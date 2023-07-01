Эту проблему обозначил главный врач горбольницы Талгат Кайкенов перед депутатом, вице-спикером Мажилиса Парламента Республики Казахстан Альбертом Рау во время его рабочей поездки. Травмпункт здесь работает с 1985 года, сообщает ИА "Город".

В июле 2022 года вышел приказ, согласно которому в городах с численностью населения менее 150 тысяч человек травматологические пункты работать не могут. С 1 января текущего года финансирование из ФОМС прекращено, содержание травмпункта осуществляет сама горбольница, за счет других отделений.

- В среднем в год травмпункт наш принимает 12,5-13 тысяч человек. Около 35 тысяч услуг (перевязки, рентген, зашивание ран и тд.) мы оказываем. Речь об объеме финансирования в 67-68 миллионов тенге в год. Это заработная плата сотрудникам, содержание помещения, расходные материалы и медикаменты. В травмпункте работают около 15 человек, в итоге все они могут остаться без работы? Самый острый вопрос: кто будет оказывать экстренную помощь населению в городе, где ряд крупных предприятий, с повышенным уровнем травматизма. К нам и дети часто поступают, причем, круглосуточно. Если вся нагрузка ляжет на приемный покой, где своих пациентов достаточно, там попросту не справятся с таким объемом работы. Возникнет социальная напряженность. Мы вынуждены обращаться за содействием к вам, Альберт Павлович, - сказал Талгат Кайкенов.

При этом главный врач горбольницы отметил, что пока в управлении здравоохранения области не дают приказ о закрытии рудненского травмпункта, обещают решить вопрос, однако конкретики нет.

- В любом случае человек должен получить экстренную медицинскую помощь, в министерстве здравоохранения не могут этого не понимать, конечно, этот вопрос нужно поднимать. В целом вопрос по социальному медицинскому страхованию острый, объемный. Что касается травмпункта в Рудном, то будем в обязательном порядке разбираться, будем ругаться, - ответил Альберт Рау.

Фото: И. Старикова