Жалобы на то, что вчера в госкорпорации обещали 1 июля продолжить работу по легализации автомобилей с иностранными номерами, но утром отказали пришедшим в офис водителям, прокомментировали в пресс-службе НАО Госкорпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области.

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Здесь заверили: работа по легализации продолжится, но только с теми, кто прошел 1-й этап, т.е. подал заявление до 1 июля, как и сообщалось ранее.

- С 8 утра в СпецЦОНе начался прием документов по легализации. В 8.40 поступил звонок с МВД о том, чтобы приостановить прием, так как постановление по легализации действовало только до 1 июля. И база по обработке заявок перестала работать, - сообщили в пресс-службе. - Как только МВД продлит постановление, в СпецЦОНе возобновят обработку заявок. Но это касается только 2 и 3 этапов легализации: тех, кто подал заявку до 1 июля, но не приехал. Для них всех будет продление постановления. Эти водители могут не переживать: их заявление рассмотрят, все документы и оплаченные квитанции будут действительны.

Все остальные услуги в СпецЦОНе предоставляют в обычном режиме.

Позже в пресс-службе уточнили: с 15:30 прием документов на легализацию был возобновлён. Те, кто ранее подавал заявку, могут прийти в СПецЦОН в рабочее время и завершить процедуру.