В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента вынесли приговор четверым полицейским, на допросе у которых умер подозреваемый. Троих обвиняли в пытках, совершённых группой лиц, которые повлекли по неосторожности смерть потерпевшего, передает Orda.kz.

Нурболат Жумабаев/фото из семейного архива

Трагедия произошла 8 декабря 2022 года. В здании Департамента полиции Шымкента в ходе допроса умер 31-летний житель Костаная Нурболат Жумабаев. Его вместе с другом доставили в полицию по подозрению в угоне нескольких дорогих иномарок. После нескольких часов допроса мужчина внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался прямо в здании полиции. Прибывшие медики скорой помощи констатировали его смерть.

Тогда родственники погибшего обратились к журналистам за помощью.

В суде рассказали, что в тот день заместитель начальника, сотрудник криминальной полиции и начальник отдела криминальной полиции Каратауского районного управления полиции «выбивали» из мужчины показания. А именно «с целью получения признания в совершении уголовного правонарушения, умышленно причиняли физические и психические страдания». Но смерть наступила, рассказали в суде, по вине заместителя начальника управления криминальной полиции.

Ещё один подсудимый, тоже замначальника, при этом находился в кабинете, и издевательства над подозреваемым происходили с его молчаливого согласия.

Прокурор просил суд назначить всем подсудимым реальные сроки заключения. С этим согласились потерпевшие, но полицейские и их адвокаты просили признать недопустимыми собранные по уголовному делу доказательства и вынести оправдательный приговор.

В итоге приговором суда заместителя начальника управления криминальной полиции приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года, а также лишили звания полковника полиции.

«Подсудимый Ж. признан виновным и осуждён к семи годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года, а также лишён звания полковника полиции. Подсудимый И. признан виновным и осуждён к трём годам и шести месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года, а также лишён звания подполковника полиции. Подсудимый О. признан виновным и осуждён к двум годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года, а также лишён звания подполковника полиции», – рассказала судья межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Светлана Шиналиева.

Приговор суда ещё не вступил в законную силу. Сторона потерпевших рассказала, что, возможно, они будут подавать апелляцию, так как не согласны со сроками, которые дали подсудимым. Сторона защиты тоже планирует подавать апелляцию, так как не согласна с приговором.