В сети распространилось видео из Рудного. Автора - мужчину за кадром - возмутило изображение буквы "Z" на бампере автомобиля с российскими номерами. Владелец автотранспорта отказал ему в его просьбе удалить наклейку, после чего тот вызвал полицейских.

На кадрах видно, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. В это время автор видео комментирует происходящее:

- Попросил убрать - не убрали. Вызвал сотрудников.

- У нас по закону в Казахстане это не запрещено, - возразила ему пассажирка.

- Со своим уставом в чужой монастырь не лезут, - продолжает спорить мужчина. - У вас признаки пропаганды войны...

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В пресс-службе областного департамента полиции подтвердили инцидент в Рудном. В полиции провели проверку на предмет законности, признаков правонарушения в действиях водителя Mercedes не выявили.

- В ходе разбирательств установлено, что водитель автомобиля наклеил знак «Z», чтобы закрыть повреждение лакокрасочного покрытия на багажнике. Во избежание возникновения возможных конфликтных ситуаций ему было рекомендовано убрать наклейку, что им и было сделано, - прокомментировали в ведомстве.