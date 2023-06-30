Об этом сегодня, 30 июня, на заседании трехсторонней комиссии по социальному партнерству сообщила руководитель городского отдела образования Гульсим УРАЗБАЕВА. Она делала доклад о профориентации и прогнозировании потребностей рынка труда.

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Отток выпускников для обучения и дальнейшего трудоустройства за рубежом для РК считается проблемным вопросом.

- Основными причинами оттока являются фиксированная стоимость обучения за рубежом, выделение большего, чем у нас, количества бюджетных мест, трудоустройство студентов, привилегии призерам олимпиад и творческих конкурсов при поступлении, предоставление общежитий и еще некоторые другие аспекты, - перечислила Уразбаева.

И отметила, что в последние годы государство предпринимает усилия, чтобы заинтересовать старшеклассников отечественным высшим образованием. Например, с 2021 года выпускникам предоставляется возможность два раза сдать ЕНТ и при поступлении использовать сертификат с лучшим результатом. Государство стало предоставлять больше образовательных грантов. Если в 2022 году их была 61 тысяча при 160 тыс. выпускников, то в этом году планируется выделить их более 70 тысяч при 172 тыс. окончивших школу.

- В прошлом году учиться на грантах в вузах республики получили возможность 233 выпускника костанайских школ, из них 88 в КРУ им. Байтурсынова, - сказала Уразбава, - в нынешнем грантами воспользуются 960 учащихся городских школ.

По данным отдела образования, отток выпускников за рубеж постепенно снижается. Если в 2019 году доля уехавших учиться из Костаная за пределы страны составляла 39%, то в 2022 -м снизилась до 29%, а в этом году предположительно составит 23% (246 человек из 1083 выпускников)

- Наибольший отток выпускников за рубеж мы наблюдали раньше в школах №№ 2, 7, 18, и ФМЛ, - отметила руководитель отдела, - анализ показывает, что в этом году количество желающих учиться за рубежом в школе-лицее №2 снизится с 56% до 29%, в СШ №7 — с 59% до 37%, в школе-гимназии №18 — с 53% до 20%, в ФМЛ — с 87% до 20%.

По словам докладчика, этот «положительный результат планируется обобщить и приумножить».