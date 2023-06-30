В Костанае заметно ниже стала доля выпускников, выбирающих зарубежные вузы
Галина КАТКОВА
Об этом сегодня, 30 июня, на заседании трехсторонней комиссии по социальному партнерству сообщила руководитель городского отдела образования Гульсим УРАЗБАЕВА. Она делала доклад о профориентации и прогнозировании потребностей рынка труда.
Фото из архива "НГ"
Отток выпускников для обучения и дальнейшего трудоустройства за рубежом для РК считается проблемным вопросом.
- Основными причинами оттока являются фиксированная стоимость обучения за рубежом, выделение большего, чем у нас, количества бюджетных мест, трудоустройство студентов, привилегии призерам олимпиад и творческих конкурсов при поступлении, предоставление общежитий и еще некоторые другие аспекты, - перечислила Уразбаева.
И отметила, что в последние годы государство предпринимает усилия, чтобы заинтересовать старшеклассников отечественным высшим образованием. Например, с 2021 года выпускникам предоставляется возможность два раза сдать ЕНТ и при поступлении использовать сертификат с лучшим результатом. Государство стало предоставлять больше образовательных грантов. Если в 2022 году их была 61 тысяча при 160 тыс. выпускников, то в этом году планируется выделить их более 70 тысяч при 172 тыс. окончивших школу.
- В прошлом году учиться на грантах в вузах республики получили возможность 233 выпускника костанайских школ, из них 88 в КРУ им. Байтурсынова, - сказала Уразбава, - в нынешнем грантами воспользуются 960 учащихся городских школ.
По данным отдела образования, отток выпускников за рубеж постепенно снижается. Если в 2019 году доля уехавших учиться из Костаная за пределы страны составляла 39%, то в 2022 -м снизилась до 29%, а в этом году предположительно составит 23% (246 человек из 1083 выпускников)
- Наибольший отток выпускников за рубеж мы наблюдали раньше в школах №№ 2, 7, 18, и ФМЛ, - отметила руководитель отдела, - анализ показывает, что в этом году количество желающих учиться за рубежом в школе-лицее №2 снизится с 56% до 29%, в СШ №7 — с 59% до 37%, в школе-гимназии №18 — с 53% до 20%, в ФМЛ — с 87% до 20%.
По словам докладчика, этот «положительный результат планируется обобщить и приумножить».
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