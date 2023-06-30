О попытках рекрутинга местного населения на территорию Российской Федерации для участия в вооруженном конфликте в Украине сообщает областная прокуратура. Участие в войнах на территории других стран запрещено законодательством РК.

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- В последнее время в социальных сетях активно размещаются материалы (публикации, видеосюжеты, посты, комментарии) относительно конфликта между Российской Федерацией и Украиной. При этом отдельные из них сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон, - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, некоторые пользователи социальных сетей, в том числе граждане Казахстана, комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны.

- Более того, на территории нашей области зафиксированы попытки рекрутинга местного населения на территорию Российской Федерации для участия в вооруженном конфликте на Украине, - заявили в прокуратуре. - Данные действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей которых является наша страна.

Надзорный орган призывает не поддаваться на провокационные высказывания и призывы. И напомнили:

- Умышленное неправомерное участие гражданина Казахстана в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций являются уголовно-наказуемыми деяниями (статьи 172, 174, 180 УК РК) и влекут лишение свободы до 10 лет.