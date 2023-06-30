Законы, касающиеся Назарбаев Университета, Назарбаев Интеллектуальных школ и фонда Назарбаева, собираются изменить, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Депутаты Сената одобрили законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования. Для его реализации будут внесены изменения и дополнения в ряд законов, в том числе "О статусе "Назарбаев Университета", "Назарбаев Интеллектуальных школ" и "Назарбаев Фонда".

"Предусмотрены поправки по определению полномочий Главы государства по созданию высшего попечительского совета автономных организаций образования", - говорится в заключении Сената.

В действующей редакции закона первым председателем Высшего попечительского совета является Нурсултан Назарбаев. В соответствии с изменениями председателем высшего попечительского совета становится Президент или назначаемое им лицо.

Ранее стало известно о том, что свое существование прекратит Канцелярия Первого Президента. Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил о ее реструктуризации.