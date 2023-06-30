30 июня 2023, 09:36

С марта 2019 года у нас правили одновременно новый и старый президенты. В прошлом году, старый якобы ушел на пенсию. Но вся его родня, вместе с новым президентом сплелась в единое целое, как в феномене Крысиного короля, когда крысы в норе спутываются хвостами и становятся одной командой.

Крысиный король считается плохим предзнаменованием, несущим разруху и голод.

Новый старый Казахстан, это как осетрина второй свежести, а как сказал Воланд, свежесть бывает только одна, а если это вторая свежесть, то это означает, что она тухлая. И по факту ничего нового не происходит, псевдовыборы, псевдодемократия, всё протухло. Хватит стонать, скажет читатель, предложи что-нибудь?

Обратимся к творчеству Амадея Гофмана, к повести Щелкунчик, вот нашей стране нужен этот самый Щелкунчик, который победит Крысиного короля, всю эту крысиную семью. Почему-то все думают на того, кого назначила старая крыса, что он и есть Щелкунчик, а он всего лишь порождение Крысиного короля.

П.С. У этой сказки нет счастливого конца...

https://youtu.be/0NxDyGwyLoM