С начала года в ней произошло уже пять несчастных случаев. Об этом на брифинге сегодня, 29 июня, сообщил и. о. руководителя управления инспекции по труду акимата Костанайской области Ерлан ТЕМИРХАНОВ. В целом количество несчастных случаев на предприятиях по сравнению с прошлым годом уменьшилось.

- Анализ случаев производственного травматизма за пять месяцев показывает, что наибольшее их число приходится на сельское хозяйство. Несчастные случаи произошли в ТОО «Трояна», ТОО «ХПП «Перелески», ТОО «Олжа Сарыколь», ТОО «Крымское», ТОО «Железнодорожное АМФ», - перечислил спикер. - Что касается других сфер, то производственные травмы были получены в таких бюджетных организациях, как ГКП «Костанай су», ГКП «Житикаракоммунэнерго», КГУ «Костанайский городской центр адаптации для женщин и детей», ГУ «Костанайская областная теринспекция АПК», три факта произошло в здравоохранении: в КГП «Областной центр фтизиопульмонологии», в КГП «Областная детская больница», КГП «Поликлиника №1», два в строительстве: в ТОО «Строй Элит Дом» и в ТОО «БК Строй», 11 несчастных случаев в других сферах. Всего пострадали 36 человек.

Летальных случаев нет, в прошлом году за аналогичный период их было 5. И в целом, отметил спикер, количество несчастных случаев на производстве снизилось. В 2022 году за пять месяцев их было 42 с 46-ю пострадавшими.

По словам Ерлана Темирханова, 21 предприятие в области приняли решение о внедрении концепции нулевого травматизма, на 4 413 предприятий направлены уведомления о необходимости страхования работников от несчастных случаев.

Фото РСК