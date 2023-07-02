23-летний костанаец Сурадж АЛИЕВ ведет блог о путешествиях в Instagram. Вместе с 19-летней Оксаной РУДНЕВСКОЙ он уже полгода живет в столице Венгрии - Будапеште. О тонкостях проживания, достопримечательностях и менталитете венгров они рассказали «НГ».

Изучить весь ЕС

- В Костанае мы не занимались ничем особенным: Оксана училась в университете на 1-м курсе по специальности «журналистика», я пытался хоть как-то реализоваться в творчестве, да и в жизни тоже, - вспоминает Сурадж. - Гуляли, ходили в кино и рестораны, посещали мероприятия В общем, создавали все условия для интересной жизни.

В Венгрии Оксана и Сурадж живут уже полгода

Делали первые шаги в моделинге: съемки, реклама и SMM. Оксана - профессиональная модель, начала карьеру в 14 лет.

- Думаю, у нее есть большой потенциал в этом деле. Я также хочу развиваться в этом направлении, - отмечает Сурадж. - Моделинг - не единственная причина нашего переезда. Их очень много: общие цели, мечты, совместные проекты и будущее. Мы должны взять все это в свои руки. Поэтому решили действовать, а не просто мечтать!

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Мысль о переезде в Европу пришла ему еще в школе. Сначала хотел там учиться, но не получилось.

- Почему именно Европа? На этот вопрос нет ответа. Я просто люблю путешествовать, что-то изучать и, возможно, хочу посетить все страны мира, - поделился Сурадж. - Европу я решил увидеть первой, так в ЕС в свободном доступе 27 стран. От Венгрии до Австрии дорога займет всего 2,5 часа на поезде. Это отличная возможность изучить весь ЕС за короткий промежуток времени!

Оформление визы

Летом 2022 года начали искать агентства, которые смогли бы качественно оформить документы и отправить в Европу.

- Кто-то просил 2 млн тенге за оформление на человека, не ведитесь на такие суммы, оформление визы и подготовка столько стоить не может, - предупреждает Сурадж. - Кто-то просил 200 000. Мы не стали работать с молодыми агентствами, поэтому остановились на более авторитетном, офис которого находится в Алматы. Самое интересное, что мы не зацикливались на стране. Готовы были уехать в Великобританию, но от этой идеи отказались, так как она не входит в ЕС.

Далее в списке были Швейцария, Норвегия, Чехия, Польша... Почему остановились на Венгрии?

- Потому что оформление документов занимало мало времени. В те страны ждать бы пришлось от 5 месяцев, а в Венгрию всего 2-2,5. Поэтому решили не ждать и оформляться. Кстати, это не Шенген. Это рабочая виза, которая дает возможность получить ВНЖ на 2 года, а через 5 лет и гражданство.

В начале октября прошлого года Сурадж и Оксана подписали договор и на следующий день перевели агентству $2 000. Уже 21 января приехали в консульство Венгрии в Алматы.

Стамбул, возле пролива Босфор. Начало путешествия в Европу

- Мы ждали чуть больше, чем нам обещали, но такое бывает, - рассказал Сурадж. - Визу получили легко: сдали биометрию, сфотографировались и уже через час - положительный штамп в паспорте. Эмоции были смешанные, все-таки это переезд в совсем неизвестную для нас среду обитания. Но мы морально отдохнули перед Будапештом. Сначала полетели в Стамбул и изведали его, хорошо отдохнули, а через некоторое время отправились в Венгрию.

По сравнению с Будапештом Стамбул намного красивее и масштабнее, поэтому на приезд в Венгрию реагировали спокойно.

Первой церковью, которую пара посетила в Будапеште в первый же день своего путешествия, была церковь Святой Елизаветы Ападской

- Но архитектура с каждым новым километром заставляла нас восхищаться, - вспоминает Сурадж первые впечатления от Будапешта. - Эти здания времен Римской и Османской империй сразу бросаются в глаза. Невероятные сооружения, улочки, даже просто жилые дома, как будто музеи. Мы гуляли весь день. Специально ходили пешком, чтобы почувствовать всю душу этого города. И нам удалось. Попробовали уличную еду, покатались на трамвае, нас даже успели обмануть. Все в старых добрых традициях странника.

Торговля

- Когда переезжаешь в другую страну, в любом случае возникают трудности, - рассказывает Сурадж. - Даже обычный поход в банк заставит вас нервничать. Тут все по-другому. Привычные для нас процедуры имеют абсолютно иной смысл. Потребовалось время, чтобы перестроиться. Например, в выходные дни почти все супермаркеты, салоны, магазины и многое другое закрыты. Вы представляете?!

Высота холма Геллерт в Будапеште 235 м. Здесь находятся Цитадель и Статуя Свободы (на фото)

Местные жители в пятницу закупаются на несколько дней вперед.

- Первое время мы забывали это делать. Приходилось либо искать открытый магазин, что получалось очень редко, либо идти на заправку. А вообще, тут очень много супермаркетов. Они очень отличаются от наших, все удобнее, качественнее, - отмечает Сурадж. - Цены, если говорить в общем, примерно такие же, но если углубляться, то здесь намного дешевле. Или наоборот: допустим, алкоголь и сигареты тут дешевле, чем у нас, а сыр и мясо намного дороже. Гречку и пельмени тут найти практически невозможно. Пельмени есть в магазинах, но они какие-то странные - желтые почему-то и стоят 1 500 тенге за 250 г. Некоторые крупы супермаркеты даже заказывают из Казахстана. В Будапеште очень много китайских базарчиков и магазинов. Там все дешевле и можно найти привычные товары. Мясо - в основном свинина и птица. Также продают кролика и говядину. Баранина очень дорогая. Местные соки нам не нравятся. «Кола», «Фанта», «Спрайт» - такие же, как у нас. Но соки я один раз попробовал и уж точно не буду повторять из-за большого содержания химии. Хотя натуральные соки очень насыщенные и сладкие.

Сурадж на Fashion Street - улице в самом сердце Будапешта, на которой расположены бутики мировых брендов

Почти во всех супермаркетах стоят аппараты для нарезки хлеба.

- Есть заводской нарезной хлеб, который стоит 1 000 тенге. А есть точно такой же, только его нужно нарезать с помощью аппарата, он стоит 600 тенге. Процедура занимает от силы минуту. Это очень удобно и выгодно.

Транспорт

Были трудности и с транспортом: если дома они катались на такси за 500-700 тенге, то в Будапеште проезд с одной улицы на другую может стоить от 4 000 тенге! Сложно привыкнуть к системе билетов для автобусов, электричек и других видов транспорта.

Трамвай - один из многих видов общественного транспорта в Будапеште

- У вас должен быть заранее купленный билет, а при входе в автобус вы должны будете его заштриховать - там установлен специальный аппарат. И таких нюансов очень много. Просто стоит понять, что уровень стресса в первое время очень высокий. Стоит быть морально готовым к таким изменениям.

С одного конца города на другой можно добраться всего за 30 минут. В городе ходят электрички, трамваи, автобусы. Есть метро, билет стоит около 460 тенге, в нем указывается время.

- То есть ты можешь успеть поехать по делам, и если его не проверят, приехать с этим же билетом, - говорит Сурадж. - Остановки - практически на каждой улице центра, проезд занимает максимум 10 минут. Мы живем в Пеште, и быстрее всего перейти Дунай в Буду на метро. Я бы никогда не подумал, что так часто буду кататься на поезде. Каждый день могу делать это по несколько раз - уже как образ жизни. На поезде и электричке ездить дешевле. Билет стоит в пределах 300 тенге. В автобусе цена зависит от того, где ты купил билет: если в терминале, то дешевле, а если покупаешь у водителя, на месте, то где-то 600 тенге.

В другие страны ребята ездят на электричке.

- В Австрию, Словению, Словакию можно доехать за 2-3 часа. Это невероятно! Дороги тут отличные. Неважно: город, район или деревня. Все обустроено и красиво. Это очень привлекает!

Связь и Интернет

- Связь в стране хорошая. Мы и подумать не могли, что сможем скачать фильм за какие-то 45 секунд! - восхищается Сурадж. - Кажется фантастикой, ведь в Костанае на это уходила половина дня. А вот SIM-карты дорогие, могут стоить от 5 000 до 8 000 тенге в зависимости от связи. Приобрести их можно только с наличием ВНЖ Венгрии или паспорта этой страны. Вы будете удивлены, но обычный безлимитный Интернет на месяц стоит аж 13 000 тенге! Это очень дорого, но он действительно быстрый.

Языковой барьер

- Мой парень владеет английским языком, честно сказать, мы думали, что он будет очень помогать, но это точно не про Венгрию, - говорит Оксана. - В основном тут говорят на венгерском, это один из самых сложных языков в мире, что полностью отбивает желание его учить! Но все равно многие молодые люди в столице знают английский, они работают в отелях, хостелах, ресторанах и ТЦ. Также в Будапеште очень много туристов. Больше 10 млн человек приезжают сюда из разных точек мира, в основном они владеют английским языком. Мне немного сложнее, чем Сураджу, так как я еще только учу английский.

Ребята жили и в других городах: Дьендьэше (Северная Венгрия) и в Геделле (недалеко от Будапешта).

- Там вообще никто английский не знает, поэтому мы привыкли пользоваться переводчиком, - поясняет Оксана. - Но отмечу, что каких-то больших проблем этот барьер не создает. Кстати, есть пожилые люди, которые немного знают русский язык.

Условия быта

- Где мы только ни жили! В доме, хостелах, отелях, - рассказал Сурадж. - Условия зависят от того, сколько ты готов потратить. Например, мы жили в хостеле, в самом центре Будапешта, и платили за двоих 26 000 тенге в сутки. Там были душ, удобные кровати, система защиты, лифт, кондиционер, огромный холл в стиле лофт и общая кухня. Что очень сильно отличается от Казахстана, да и стран СНГ, так это душевая комната. Пока я ни разу не встречал здесь ванную, где можно было бы расслабиться. Даже в отеле высокого класса - только душевая!

Оксана на пикнике с потрясающим видом на город. Холм Геллерт

За один квадратный метр жилплощади в Будапеште можно отдать даже 1,5 млн тенге.

- Цены очень высокие. Местные советуют покупать жилье в других городах. Расскажу немного про бытовые условия. Мусор - это вообще отдельная история. Он повсюду. Огромные баки стоят в ряд прямо у тротуара. Рядом с кафе, рестораном, магазинами. На многих улицах города очень неприятный запах присутствует всегда!

Про экономику Венгрии

- Я бы сказал, что экономика страны средняя по сравнению с другими странами Европы, но даже этого хватает для высокого уровня жизни населения, - отмечает Сурадж. - Экономика в основном построена на заводах. Их очень много: корейские, немецкие, американские. Особенно заводов, где собирают автомобили. Зарплата в Венгрии почасовая, как и в других западных странах. Минимальная - 1 500- 2 000 тенге в час. Зарплата тут может быть очень высокая, исходя из квалификации человека. Во многих местах работают и 10, и 12 часов, поэтому зарабатывают хорошо.

Будапешская Большая синагога на ул. Дохань – самая большая в Европе

Соотношение форинта (валюта Венгрии - «НГ») к тенге сейчас составляет 1 к 1,32. То есть 5 000 тенге - это 3 800 форинтов.

- Валюта выгоднее, чем у нас, а цены такие же. Понимаете? То есть если подводить итог, то заработная плата тут выше, а цены на продукты такие же, как в Казахстане. Иначе говоря, жизнь дешевле, - пояснил герой нашего материала. - Венгрию называют дешевой Европой. Тут можно познакомиться с европейской культурой, историей, традициями и природой за меньшие деньги, чем в Австрии или Германии.

На что посмотреть?

- Достопримечательностей в Венгрии очень много. И речь идет не только о столице. Огромное количество природных локаций, куда приезжает приличное количество туристов, - отмечает Сурадж. - Озеро Балатон - одно из самых больших в Европе. Еще здесь много горячих источников. Наиболее популярный - Купальня Сеченьи, это самый крупный бальнеологический комплекс и самый горячий источник в Европе - температура там +77 градусов. Это нереально! Находится в центре Будапешта. В Купальне постоянно проходят ночные и пенные вечеринки, можно посетить банные процедуры, массаж, SPA-центры, концерты и другие мероприятия. На территории Венгрии множество старинных замков. Нам пока не удалось увидеть все, но мы это обязательно сделаем. Достопримечательностей внутри Будапешта сотни. Например, Венгерский парламент является самым большим в мире. Он прекрасен. Я не опишу это словами, нужно просто видеть его величие.

Парламент Венгрии считается самым большим в мире правительственным зданием

- Мне очень понравился именно парламент, а также огромное впечатление произвела поездка на остров Маргит, - рассказала Оксана. - Этот остров расположен на реке Дунай, между двумя частями города - Будой и Пештом.

В Будапеште ребята уже побывали в Рыбацком бастионе, Королевском дворце, замке Вайдахуняд, на Площади Героев.

Ребята посетили одну из достопримечательностей Будапешта - Рыбацкий бастион

- Ближе к маю мы чаще стали посещать национальные парки, сады и природные локации. Честно, ходить по кафе и ресторанам сильного желания в Будапеште нет, как было, например, в Костанае. Нам хочется увидеть природу, улицы, районы и очень много всего, - рассказал Сурадж.

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Большое впечатление произвела сама река Дунай.

- Она, конечно, не так свежа, как Босфор, но все равно, - говорит Сурадж. - Это нереальные чувства, когда вечером каждый сантиметр светящегося парламента отражается в Дунае, а рядом проплывает корабль.

Местные жители

- Сначала нам казалось, что люди недоброжелательные и холодные, - вспоминает Сурадж. - Но тогда мы жили в провинциальном городке, думаю, поэтому сложилось такое впечатление. После переезда в Будапешт поняли, что местные очень вежливые и приятные. Наверное, все зависит от районов: в рабочем месте, где нет туристов и просто людей, которые вышли отдохнуть или прогуляться, в любом случае наткнешься на человека, недовольного после работы. Если же мы в зоне отдыха, то там все веселятся, улыбаются тебе и хотят общаться. Когда узнают, что мы из Казахстана, половина даже не знает, где это, а другая интересуется, почему и зачем мы переехали. В принципе, нас принимают либо за европейцев, либо за местных. Особенно Оксану. Подходят и уверенно говорят с ней на венгерском.

Водонапорная башня на острове Маргит

- Местные жители очень сдержанные и серьезные в первое время, но, когда сближаешься, готовы чуть ли не танцевать с тобой на столе, - отмечает парень.

Оксана на одной из улиц Будапешта, где очень много клубов и баров

- Да и вообще, венгры постоянно танцуют, пьют и веселятся! - смеется Сурадж. - В Будапеште прямо у тротуаров работают бары и клубы. Иной раз гуляешь по городу и пройти невозможно - стоят по 20-30 человек и смеются на всю улицу. Они очень любят свою страну. Даже слишком. Будут стоять и хвалить ее все время. Не могу не упомянуть их отношение к сморканию: в их культуре это нормально. Для нас и для многих это дико. До сих пор не привыкли. На улице, в магазине, кино, где угодно они сморкаются. Да еще и очень громко! Самое ужасное, что венгры это делают, даже когда едят. Мы сидели в кафе и позади нас сморкались по несколько раз. Прямо за столом. Забавно, конечно. Но мы очень рады, что первой страной, которая приняла нас, стала Венгрия. Это так называемый мостик. В скором времени переедем в другую европейскую страну (пока не определились в какую) и будем впитывать ее душу. Первые месяцы было тяжело: тяга домой, дискомфорт... Но если стране дать второй шанс, то все может получиться. Невероятные эмоции, красота и столько всего нового. А самое главное - это только начало!

Фото из личного архива Сураджа АЛИЕВА и Оксаны РУДНЕВСКОЙ