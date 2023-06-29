Также на казахский язык должны перевести соглашение по использованию соцсети, передает Informburo.kz.

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Депутаты сената одобрили в двух чтениях закон об онлайн-платформах и сопутствующие ему поправки.

Закон предусматривает обязательную интеграцию государственного языка в интерфейсы и модерацию онлайн-платформ, что позволит алгоритмам социальных сетей отслеживать противоправный контент на онлайн-платформах и модерацию контента на казахском языке.

"Количество пользователей на государственном языке ежегодно растёт. Tik-Tok сейчас свой интерфейс перевёл на государственный язык, Facebook ввёл автоматический перевод, и в этом направлении конкретные изменения имеются. В законе есть некоторые нормы, в частности, использование автоматического перевода и наличие пользовательского соглашения на казахском языке. Для всех пользователей необходимо создавать равные условия", – сказал вице-министр информации и общественного развития РК Евгений Кочетов.

Также для собственников и законных представителей онлайн-платформ вводится обязательство незамедлительно уведомлять правоохранительные органы в случае выявления противоправного контента, влекущего за собой угрозу жизни или безопасности человека и гражданина, а также приостановить деятельность аккаунтов на территории Казахстана, размещающих и распространяющих противоправный контент, информацию, признанную кибербуллингом в отношении ребёнка, на основании предписания уполномоченного органа.

Закон также устанавливает обязательства для пользователей онлайн-платформ по идентификации и маркировке онлайн-рекламы, размещаемой на их страницах, в том числе таргетированную онлайн-рекламу и спонсорский контент, при помощи текстовых, графических и иных обозначений.