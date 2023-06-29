Костанайцы недавно просили «НГ» выяснить, будет ли акимат как-то решать вопрос с магазином «Сабрина» по ул. Амангельды, 45, который перегораживает тротуар. Люди вынуждены, обходя его входную группу, несколько метров идти по проезжей части. И неудобно, и опасно.

Несколько метров около магазина пешеходы вынуждены иди по дороге

Редакция направила запрос акиму Костаная.

- В 1996 году в ходе приватизации собственник выкупил помещение, а в 1999 году прилегающие земельные участки под магазином и под пристройками, - ответил аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ. - В 2007 году для торговли овощами и фруктами собственник магазина обратился за дополнительным участком 30 кв. м для расширения входной группы. В 2008 году, получив разрешение, завершил строительство пристройки. Рядом с пристройкой до проведения реконструкции улицы Амангельды в 2015 году был организован проход без выхода на проезжую часть, однако при проектировании и проведении работ проход вдоль входной группы магазина был реализован как автодорога. Ввиду отсутствия нарушений со стороны собственника объекта принять какие-либо меры в рамках действующего законодательства не представляется возможным.

Фото Ксении РЕБИК