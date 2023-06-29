29 июня 2023, 09:38

Вчера был вынужден для настройки спутниковой тарелки нтв+ обратиться на фирму Neostar, явился молодой человек по имени Илья, долго провозился и взял с меня 8500, однако телевизор картинку так и не выдал, мастер так и заявил, что он не знает в чем дело, мол сделал всё что он смог.

Следом вызвал другого мастера из частников, он переделал работу первого мастера, настроил антену и телевизор заработал как прежде, за работу взял три тысячи.

Тогда я звоню Илье, тому мастеру от фирмы Neostar, требую вернуть деньги обратно, так как ожидаемого результата от его работы я не получил. Тогда он заявил мне, что он тоже работал и я должен был оплатить за это.

Ну что же, призываю население больше не обращаться на эту фирму, там работают сотрудники.