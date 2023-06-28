В четверг, 29 июня, на севере и востоке региона ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер западный 9-14 м/с. Днем на севере и востоке порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 8...13 градусов. Днем 22...27 градусов, на юге области 30 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью 10...12 градусов, днем 25...27.

Фото Андрея СКИБЫ

- Погода в регионе и Костанае в ближайшие дни обусловлена влиянием фронтальных разделов, поэтому сначала ожидается небольшой дождь, гроза и усиление ветра, но за ними следует повышение температуры, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ.

В пятницу, 30 июня, на территории региона без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный 9-14 м/с. Температура ночью 5...10 градусов, на юге области 13 градусов. Днем 22...27 градусов, на юге 30.

В Костанае ветер северо-западный, 9-14 м/с, температура ночью 8...10 градусов, днем 26...28.

В субботу, 1 июля, днем на западе региона дождь, гроза. Показания ветра такие же, как 30 июня, но на западе области ожидаются порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 8...13 градусов. Днем 28...33 градусов, на юге области 36 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 9-13 м/с. Ночью 13...15 градусов, днем 28...30 градусов.