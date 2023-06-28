Намерение серьезно взяться за внешний вид и благоустройство Рудного для многих горожан стало неожиданностью. Чиновники отвечают - да, наши предшественники не обращали внимания на проблему, но теперь здесь мы и наконец-то настанет должный порядок.

Эти сосны на перекрестке ул. Ленина - пр. Комсомольский рудничанин высаживал сам. Скоро здесь построят пункт полиции

На брифинге 22 июня журналистам объясняли, что работу ведут в двух направлениях: предпринимателей заставляют привести к нормам закона вывески и фасады, а коммунальные службы и отдел ЖКХ выстраивают политику по зеленым насажденям.

«Не хотят быть привлекательными»

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Рудного Ульяна БУХВАЛОВА на брифинге рассказывала, что реставрация, ремонт и покраска зданий, где ведут бизнес, это обязанность предпринимателей, прописанная в правилах благоустройства.

- Они не только должны следить за своим внешним видом, но и элементарно установить урны возле входа в магазин, что у нас редкость, - отметила Бухвалова. - Отмечу, что наши предприниматели не в полной мере создают условия для беспрепятственного доступа инвалидов. Их магазины должны соответствовать нормам.

Советник акима Рудного по вопросам ЖКХ Валерий ПОЛЕШКО добавил - ему непонятен подход рудненских предпринимателей, которые «не делают попыток, чтобы быть привлекательными».





Валерий Полешко рассказывает про планы застройки 11-го микрорайона

Журналисты спросили чиновников об автобусных остановках, в которых разместили торговые точки. Ответ - они в частной собственности, поэтому предприниматели обязаны следить за их внешним видом.

- Понятно, что не у каждого есть возможности или вкус, как у «Обжоркина», где высокая планка задана, - отметил Полешко. - Но это не говорит о том, что все остальные должны быть сараями. Все предприниматели работают по одним и тем же правилам благоустройства. Можно сделать скромно, но эстетично. Месяц назад у нас прошло первое совещание градостроительного совета. Давно не собирались. Можно эти вопросы вынести на рассмотрение совета.

Пока не трогаем, но можем

Акимат Рудного сделал запрос на реконструкцию 5 улиц. Полешко отметил, что теперь под реконструкцию попадет все: аллеи, остановочные павильоны, фасады домов. После появятся рамки для бизнеса в оформлении их павильонов.

- По словам акима города, в результате реконструкции теплотрассы пострадают в том числе торговые павильоны. К примеру, на Горняков, 20 есть траншея перекопанная. Там же социальный магазин, который открыло общество инвалидов. Мы требуем от предпринимателей эстетического благоустройства, а предприниматели в ответ могут сказать,что люди не могут добраться до них из-за грязи и ремонта, - отметила журналистка Ирина СТАРИКОВА.

Полешко коротко ответил, что для акимата нет разницы в плане соблюдения норм между супермаркетом и магазинчиком.

- Магазин этот находится в охранной зоне сетей коммуникаций. По закону мы можем выдать предписание и вовсе убрать этот объект, - добавил директор Рудненских теплосетей Арман ЖУНУСОВ. - Пока мы этого не делаем и даем возможность бизнесу зарабатывать. Но на ул. Ленина есть новые проекты, где под благоустройство попадает бизнес. Будем искать компромисс. Есть ларек на ул. Франко, который тоже попадает в охранную зону. Этот ларек хозяин сдвинет самостоятельно. Мы понимаем,что бизнес давно работает.

Бизнес общества инвалидов на Горняков, 20 нарушает охранную зону теплосетей

Как же получилось так, что торговые павильоны оказались в охранной зоне? Кто и как согласовывал эти проекты? Валерий Полешко сам высказался о том, что «необходимо прекратить практику согласования строительства и временного размещения в зонах коммуникаций».

- Есть несколько фактов выдачи земельных участков, где частные дома стоят на городском канализационном коллекторе, - сказал он. - Да, в свое время им согласовали строительство. Да, люди подписывали гарантийные письма, что они не будут иметь претензий в случае порыва. То есть, кто-то раньше сделал доброе дело, дал добро, не подумав о том, что люди там обустроятся и забудут, что давали обязательства. А если этот дом перепродадут?! Поэтому такую практику нужно прекратить, все госорганы получили такое указание.

«Наступаем на те же грабли»

С бизнесом хотя бы идут переговоры и пока какой-то гневной реакции от предпринимателей не было. Чего не скажешь о ситуации с зелеными насаждениями. Совсем недавно разгорелся громкий скандал, когда в соцсетях появилась фотография с уничтоженной аллеей на вьезде в Рудный со стороны Костаная. Молодые тополя выкорчевали, чтобы отремонтировать теплотрассу.

Валерий Полешко показал на брифинге план застройки 11-го микрорайона и перечислил: здесь построят ТРЦ, два физкультурных центра, школу на 900 мест и полицейский участок. Последний- на том месте, где местный житель уже несколько лет высаживает деревья. Он не просто высаживает молодые саженцы, но и следит за ними, самостоятельно тянет шланги для полива. Большая разница на фоне саженцев, которые появились при поддержке акимата и вскоре засохли из-за нулевого ухода. Комментировать решение властей рудничанин для "НГ" не стал, коротко отметив, что уже пересаживает свои деревья в другое место.

В 19-м микрорайоне, где власти планируют строить многоэтажку, акимат обещает самостоятельно пересадить целую аллею.

- Мы продолжаем наступать на те же самые грабли, - признал Полешко. - На схеме отмечены дома, которые объявлены под строительство. На этом месте сейчас растет аллея из 5 видов. Это уже случилось. Поэтому нам надо прекратить посадку там, где есть генплан или сети. Мы хотим комплексно подойти к зеленым насаждениям. Будем проводить реконструкцию дорог, а максимально озеленение делать во дворах.

Аллея в 19-м микрорайоне растет уже давно. Как же получилось, что строить дома решили именно на этом месте? Неужели нельзя было разработать ПДП для другого района города?

- Это ПДП было разработано до того, как были посажены эти деревья, - отреагировал Полешко. - И вы задаете этот вопрос тому человеку, который и предлагает прекратить эту практику бездумной высадки саженцев. Просто прекратить.

- Не кажется ли вам, что люди сажают деревья сами, потому что этим не занимаются в должной мере городские власти? - спросил корреспондент «НГ».

- Согласен! - ответил советник акима Рудного. - Мы уже столкнулись, что коммуникации находятся под деревьями. И для кого-то это может быть большим открытием. Хотя этому открытию всего лет 20-30. Но почему сейчас это так преподносится? Конечно, это не наша вина. Два года назад сажали деревья на перекрестке Ленина - Комсомольский. Ну почему ни отдел архитектуры, никто другой не предложил сажать вместе и выбрать место? Давайте прекратим такой подход. Есть накладка. Но руководитель отдела ЖКХ работает здесь год, я - еще меньше.



О былой халатности чиновников в Рудном можно судить по тем фактам, что охранную зону нарушали не только объекты бизнеса или деревья, но и коммунальщики - есть места, где водопровод проложен слишком близко к теплотрассе.

Раскопки на ул.Ленина, где раньше росли молодые тополя

Теперь же Валерий Полешко вслед за своим начальником, акимом Рудного Виктором Ионенко выражает недовольство комментариями с нецензурной бранью, которые рудничане оставляли под постом о вырубленных тополях над теплотрассой. Чиновники отмечают - надо выстраивать диалог, власти готовы говорить. При этом ответственность за непродуманную работу никто не несет. Нет сотрудников - нет и ответственности.

Акимат Рудного отчитывается - в прошлом году высадили около 22 500 саженцев. Высаживали их ССГПО, ТОО «РудныйСоколовСтрой» и предприниматели. Однако около 4 000 саженцев просто никто не поливал. Акимат успокаивает - бюджет недавно выделил на это деньги, полив будет.

По заявкам теплосетей и водоканала снесли 125 деревьев по всему городу. В этом году запланирована посадка около 3 000 деревьев, половину высадили этой весной. В отделе ЖКХ Рудного подчеркивают, что сажают новые деревья не вдоль центральных улиц. Преимущество отдали дворам в спальных районах. Саженцы акимат передает руководителям ПКСК или ОСИ, требуя при этом согласовать место для будущего дерева - чтобы деревья не появились на месте будущих детских площадок. Чиновники говорят, что контроль над высадкой во дворах уже началивесной.

Фото Георгия ГОВОРОВА