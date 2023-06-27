Пешехода сбили на "зебре" в Костанае
27 июня 2023, 15:31 | Происшествия
ДТП произошло сегодня, 27 июня, около 12:30 на пешеходном переходе возле Пединститута на ул. Тауелсиздик. Водитель автомобиля «Лада Калина» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 18-летнего жителя областного центра.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
- В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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