ДТП произошло сегодня, 27 июня, около 12:30 на пешеходном переходе возле Пединститута на ул. Тауелсиздик. Водитель автомобиля «Лада Калина» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 18-летнего жителя областного центра.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

- В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.