Скончался врач Алексей Москвичев
Коллектив клиники "Марьям"
27 июня 2023, 13:27
Сегодня, 27 июня, в 12.30 безвременно ушел из жизни директор клиники "Марьям" Алексей Васильевич Москвичев 30.03.1954 г. р.
Прекрасный врач, нейрохирург, врач высшей категории, замечательный руководитель. Профессионал своего дела, человек с Большой буквы!
Попрощаться с Алексеем Васильевичем можно будет завтра, 28 июня, с 15.00 в Константино-Еленинском храме по ул. Алтынсарина (старое здание). Отпевание пройдет в четверг, 29 июня, в 10.00 в здании собора по пр. Назарбаева.
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