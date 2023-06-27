Народные новости

Скончался врач Алексей Москвичев

Коллектив клиники "Марьям"

27 июня 2023, 13:27

Сегодня, 27 июня, в 12.30 безвременно ушел из жизни директор клиники "Марьям" Алексей Васильевич Москвичев 30.03.1954 г. р.

Прекрасный врач, нейрохирург, врач высшей категории, замечательный руководитель. Профессионал своего дела, человек с Большой буквы!

Попрощаться с Алексеем Васильевичем можно будет завтра, 28 июня, с 15.00 в Константино-Еленинском храме по ул. Алтынсарина (старое здание). Отпевание пройдет в четверг, 29 июня, в 10.00 в здании собора по пр. Назарбаева.

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