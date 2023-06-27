План отключения электроэнергии на конец недели сообщили в Костанае
План работ Костанайской Горэлектросети с 29 июня по 1 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В оставшиеся три рабочих дня на этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройду в пяти районах областного центра. В двух районах работы продолжатся и на следующей неделе.
В связи с работами отключения планируются у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-714 (ж/м п. Амангельды) (работы на ПС)
29 июня по 5 июля с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Рудненская 2-7,
- ул. Мира 1-9,9а,9/1,
- ул. Целинная 22-26.
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 29 июня по 10 июля с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Плеханова 37-53,
- ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12, 41/1-41/11,
- ул. Хакимжановой 87-99,
- ул. Целинная 33-45,
- ул. Строительная 41/1-41/12, 49,
- ул. Чернышевского 30-66.
ТП-57 (работы на ПС)
29 июня с 10:00 до 20:00
- ТОО «Апис»,
- ИП Логинов,
- швейный цех,
- ТОО «фирма «Интерьер V»,
- кафе по пр. Абая – ул. Фролова.
Частный сектор:
- ул. Дощанова 30, 42-48, 9, 9а, 9б, 7, 5, 2а,
- ул. Касымканова 3, 5, 5а,
- ул. Алтынсарина 95-103,
- ул. Журавлевой 1/1,8.
Спальный сектор:
- ул. Павлова 41.
ТП-459 (работы на ПС)
30 июня с 10:00 до 18:00
- кафе «Манго»,
- «Рабат»,
- ТОО «Теплокотулсервис»,
- ТОО «Аракс-Инвест»,
- страховая компания «Виктория»,
- ИП «Сплошной»,
- химчистка «Лаваджо»,
- автомойка «Сильвер»,
- офис «Рипако».
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби 130, 132, 134, 138,
- ул. Урицкого 4,
- ул. Железнодорожная 1,3,
- пр. Тауельсиздик 161, 163.
Частный сектор:
- пр. Тауельсиздик 143-145,
- ул. Шаяхметова 83-87.
Светофор:
- пр. Тауельсиздик – ул. Бородина,
- ул. Майлина – пр. Аль-Фараби
ТП-104 (работы на ПС)
1 июля с 10:00 до 18:00
- КГУ им. А. Байтурсынова.
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова 162,
- пр. Аль-Фараби 85,
- ул. Байтурсынова 49,
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