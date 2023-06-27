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План отключения электроэнергии на конец недели сообщили в Костанае

27 июня 2023, 13:02 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 29 июня по 1 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В оставшиеся три рабочих дня на этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройду в пяти районах областного центра. В двух районах работы продолжатся и на следующей неделе.

В связи с работами отключения планируются у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-714 (ж/м п. Амангельды) (работы на ПС)

29 июня по 5 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Рудненская 2-7,
  • ул. Мира 1-9,9а,9/1,
  • ул. Целинная 22-26.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 29 июня по 10 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 37-53,
  • ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12, 41/1-41/11,
  • ул. Хакимжановой 87-99,
  • ул. Целинная 33-45,
  • ул. Строительная 41/1-41/12, 49,
  • ул. Чернышевского 30-66.

ТП-57 (работы на ПС)

29 июня с 10:00 до 20:00

  • ТОО «Апис»,
  • ИП Логинов,
  • швейный цех,
  • ТОО «фирма «Интерьер V»,
  • кафе по пр. Абая – ул. Фролова.

Частный сектор:

  • ул. Дощанова 30, 42-48, 9, 9а, 9б, 7, 5, 2а,
  • ул. Касымканова 3, 5, 5а,
  • ул. Алтынсарина 95-103,
  • ул. Журавлевой 1/1,8.

Спальный сектор:

  • ул. Павлова 41.

ТП-459 (работы на ПС)

30 июня с 10:00 до 18:00

  • кафе «Манго»,
  •  «Рабат»,
  • ТОО «Теплокотулсервис»,
  • ТОО «Аракс-Инвест»,
  • страховая компания «Виктория»,
  • ИП «Сплошной»,
  • химчистка «Лаваджо»,
  • автомойка «Сильвер»,
  • офис «Рипако».

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби 130, 132, 134, 138,
  • ул. Урицкого 4,
  • ул. Железнодорожная 1,3,
  • пр. Тауельсиздик 161, 163.

Частный сектор:

  • пр. Тауельсиздик 143-145,
  • ул. Шаяхметова 83-87.

Светофор:

  • пр. Тауельсиздик – ул. Бородина,
  • ул. Майлина – пр. Аль-Фараби

ТП-104 (работы на ПС)

1 июля с 10:00 до 18:00

  • КГУ им. А. Байтурсынова.

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 162,
  •  пр. Аль-Фараби 85,
  • ул. Байтурсынова 49,