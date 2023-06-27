План работ Костанайской Горэлектросети с 29 июня по 1 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В оставшиеся три рабочих дня на этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройду в пяти районах областного центра. В двух районах работы продолжатся и на следующей неделе.

В связи с работами отключения планируются у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-714 (ж/м п. Амангельды) (работы на ПС)

29 июня по 5 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Рудненская 2-7,

ул. Мира 1-9,9а,9/1,

ул. Целинная 22-26.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 29 июня по 10 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Плеханова 37-53,

ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12, 41/1-41/11,

ул. Хакимжановой 87-99,

ул. Целинная 33-45,

ул. Строительная 41/1-41/12, 49,

ул. Чернышевского 30-66.

ТП-57 (работы на ПС)

29 июня с 10:00 до 20:00

ТОО «Апис»,

ИП Логинов,

швейный цех,

ТОО «фирма «Интерьер V»,

кафе по пр. Абая – ул. Фролова.

Частный сектор:

ул. Дощанова 30, 42-48, 9, 9а, 9б, 7, 5, 2а,

ул. Касымканова 3, 5, 5а,

ул. Алтынсарина 95-103,

ул. Журавлевой 1/1,8.

Спальный сектор:

ул. Павлова 41.

ТП-459 (работы на ПС)

30 июня с 10:00 до 18:00

кафе «Манго»,

«Рабат»,

ТОО «Теплокотулсервис»,

ТОО «Аракс-Инвест»,

страховая компания «Виктория»,

ИП «Сплошной»,

химчистка «Лаваджо»,

автомойка «Сильвер»,

офис «Рипако».

Спальный сектор:

пр. Аль-Фараби 130, 132, 134, 138,

ул. Урицкого 4,

ул. Железнодорожная 1,3,

пр. Тауельсиздик 161, 163.

Частный сектор:

пр. Тауельсиздик 143-145,

ул. Шаяхметова 83-87.

Светофор:

пр. Тауельсиздик – ул. Бородина,

ул. Майлина – пр. Аль-Фараби

ТП-104 (работы на ПС)

1 июля с 10:00 до 18:00

КГУ им. А. Байтурсынова.

Спальный сектор: