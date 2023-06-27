Костанайская область отстаёт от других регионов Казахстана по выплатам сельхозсубсидий. В регион выехала рабочая группа во главе с вице-министром сельского хозяйства, сообает Informburo.kz со ссылкой на Минсельхоз.

Иллюстративное фото pixabay.com

С февраля казахстанские фермеры подали 80,5 тысячи заявок на субсидии, из которых одобрили 22,3 тысячи на 62,8 млрд тенге. Фермеры успели получить субсидии на 49,6 млрд тенге.



"Эта сумма могла быть на порядок больше, если бы отдельные регионы проявили активность в рассмотрении, одобрении и оплате поступающих заявок. Так, в Костанайской области из 7000 поданных заявок одобрили только 2700 на 8,7 млрд тенге, а выплатили лишь 5,7 млрд тенге, хотя Единая госинформсистема субсидирования работает штатно и без нареканий. Это говорит о том, что в местном управлении сельского хозяйства нет должной организации работы. В акимате факт объясняют нехваткой сотрудников", – говорится в сообщении министерства.



В мае Минсельхоз потребовал у местных властей привлечь к работе дополнительных сотрудников. Акимат пообещал предпринять меры к скорейшему решению вопроса, но, как отметили в ведомстве, работу так и не наладил.

В Минсельхозе предложили привлечь ответственных чиновников из Костанайской области к дисциплинарной ответственности. В регион выехала рабочая группа, которую возглавил вице-министр Баглан Бекбауов.

"Группа проведёт встречи с сотрудниками акимата, финансовых институтов и фермерами", – рассказали в министерстве.



