Народные новости

Спортсмен из Костаная стал трехкратным чемпионом мира по ММА

26 июня 2023, 16:35

Юный борец ММА из Костаная Арсен ЕГИАЗАРЯН стал единственным из казахстанцев - участников чемпионата мира по смешанным боевым единоборствам, проходившего в Москве, который привёз с собой 3 золотые медали. Он стал трехкратным чемпионом мира.

Об этом "НГ" сообщила тетя чемпиона Ануш АСАТРЯН.

Сборная Казахстана на этих соревнованиях заняла 2-е общекомандное место.

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