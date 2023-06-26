Спортсмен из Костаная стал трехкратным чемпионом мира по ММА
26 июня 2023, 16:35
Юный борец ММА из Костаная Арсен ЕГИАЗАРЯН стал единственным из казахстанцев - участников чемпионата мира по смешанным боевым единоборствам, проходившего в Москве, который привёз с собой 3 золотые медали. Он стал трехкратным чемпионом мира.
Об этом "НГ" сообщила тетя чемпиона Ануш АСАТРЯН.
Сборная Казахстана на этих соревнованиях заняла 2-е общекомандное место.
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