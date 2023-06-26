Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 26 июня, сообщил на аппаратном совещании, что в ремонте находится около 40 участков улиц.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Мы вчера сделали объезд, ремонт неплохой, - отметил Жундубаев. - Отдельно хочу остановиться по ремонту пр. Абая. Водители едут прямо по горячему асфальту! Игнорируют запрещающие знаки, полицейских! Спорят с полицейскими, говорят, что не туда знаки поставили. Что это за неуважение? К власти, к полиции, к подрядчикам... С такими условиями как ремонтировать дорогу? Понятно, что это основная артерия, но ее же можно объехать, это же не смертельно. Потом сами будут спрашивать, почему так долго ремонтируем.

Поведение водителей на ремонтируемых участках Марат Жундубаев назвал "наглостью выше головы" и заявил, что за это надо наказывать. Он отметил: пр. Абая должны были открыть для движения сегодня, но из-за дождей сроки сдвигаются. Подрядчик заверил - как только позволит погода, ремонт завершат.