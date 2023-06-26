О ситуации с заболеваемостью детей корью сообщил на аппаратном совещании сегодня, 26 июня, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Костаная Алмат БАЙКЕНОВ.

- Число заболевших корью детей в городе 35, - пояснил он. - Это связано с тем,что родители игнорируют прививки, отказываются вакцинировать детей.

- Вообще какой-то нигилизм в здравоохранении, - отреагировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Не хотят прививать детей и не только от кори, а и от других инфекций. Особенно молодые родители. Нужно разъяснять, насколько это опасно для здоровья. Когда начинают массово болеть, увеличивается нагрузка на систему здравоохранения. Приходится создавать новые программы, сейчас действует навёрстывающая вакцинация. Нужно объяснять, что здоровье - это главное.

На том же совещании заместитель руководителя управления здравоохранения Майра БЕЙСЕН отметила рост смертности в регионе, в частности - детской и материнской.

- Смертность по области выросла на 20%, - сообщила она. - Особенно настораживает детская, материнская смертность и смертность от злокачественных образований. Это связано с нехваткой квалифицированных кадров и с недостаточной оснащенностью медицинских организаций. В область прибыло 25 врачей, но укомплектованность кадров все равно слабая. Особенно в сфере акушерства, онкологии, анестезиологии. В текущем году ожидается прибытие в область 100 врачей.

Бейсен добавила, что оснащенность медицинских организаций составляет 93%, изношенность оборудования - 25%.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ