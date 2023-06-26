26 июня 2023, 09:23

Вечная проблема Кустаная - горе-проектировщики сразу не определили границы многоэтажной и индивидуальной застройки. Потом, конечно, приняли генплан, по которому весь временный колхоз должны были снести и застроить по плану. Но развал и приватизация не дали сбыться планам, ничего не строили, вдобавок разрушали уже построенное.

Прошли годы, до елбасят дошло, что можно делать деньги из денег. Строишь дендро-фекальное сооружение, накручиваешь цену в два раза, потом на покупку даешь деньги под проценты и профит. И тут они решили строить ипотечное жильё.

Сначала застроили все площадки и пустыри. Потом решили снести частный сектор, но в силу своей глупости они все сделали задом наперед. Тут подключилась жадность владельцев халуп. И хорошее начало похоронил мировой кризис.

Сделав глупые выводы, эти горе-управленцы решили на болотах, за железной дорогой, у аэропорта и дизельного завода построить два микрорайона, и один подальше на трассе в степи. Кто-то им подсказал прочитать генплан, и ой вэй, весь частный сектор под снос. И решили строить там 16-этажные дома.

Жадные сразу вспомнили, как они в сносимых домах в детстве бегали в деревянный туалет, и эта память стоит много денег. Теперь идут собрания по поводу строительства новых микрорайонов. Глупые и жадные оказались с обеих сторон баррикад.

Если бы они читали Ильяса, никаких проблем сейчас не было. Рецепт прост: начинаем развивать районные центры, там в степи строить новые микрорайоны, заводы, фабрики, что позволит оттянуть из города порядка 100 тысяч жителей. Затем в том же Кунае отстроить полностью готовый новый микрорайон со школой, садиком и супермаркетом для переселения жителей сносимых домов. Кто не согласен, получит компенсацию. Всё!!!

П.С. Но всё это не произойдет, глупые и жадные, будут продолжать эту борьбу, а город так и будет выглядеть, как большая деревня, с хрущовками из пенопласта, а теперь и без деревьев.