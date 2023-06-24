Лукашенко провел переговоры с лидером ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

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Сегодня утром президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях.

"В развитие договоренностей, президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России", - говорится в сообщении пресс-службы Александра Лукашенко.

Сообщается, что Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер. Как уже сообщалось ранее, также в течение сегодняшнего дня Президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации", - сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Позже в Telegram-канале Евгения Пригожина появилось аудиосообщение, в котором он сообщил, что разворачивает колонны, шедшие на Москву.

"ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливаости. За сутки мы прошли не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении - в полевые лагеря, согласно плану", - заявил он.