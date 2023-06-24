ЧВК "Вагнер" движется к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию "сложной" и объявил 26 июня, понедельник, нерабочим днем в Москве, передает Tengrinews.kz.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону. Фото РИА Новости

"В Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", - написал он в своем Telegram-канале.

Техника ЧВК "Вагнер" была замечена на территории Липецкой области, более 430 километров от Москвы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Сообщается, что два въезда в Липецк перекрыты, водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами. По данным Telegram-каналов, в Липецкой области перерывают трассы, чтобы остановить движение колонны ЧВК "Вагнер".

Обстановка в Ростове-на-Дону на данный момент

На главном автовокзале Ростова-на-Дону все рейсы отменены. Продажа билетов не остановлена. Глава Ростова-на-Дону обратился к горожанам и попросил не покидать дома и не оставлять детей. Он предупредил о возможном проходе военной техники по улицам. При этом в сети появились кадры с толпами людей на вокзалах Ростова-на-Дону.

Тем временем Telegram-каналы публикуют такую карту, на которой якобы зафиксировано продвижение бойцов Ахмата, заезжающих в Ростов-на-Дону с двух сторон. Со стороны Аксая (северо-восточная часть) и со стороны Красного Крыма (северо-западная часть). Официальной информации об этом нет.

Сообщается, что члены ЧВК "Вагнер" проводят задержание неизвестных в Ростове-на-Дону.

По данным Telegram-канала Baza, два сотрудника правоохранительных органов были ранены во время прохождения колонны ЧВК Вагнера через таможенный пост "Новошахтинск", им оказывается помощь. Один из раненых - местный пограничник. Источники Baza сообщают, что ранения были получены не в результате боя, а "по-неосторожности".

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил амнистию наемникам Пригожина, если те сложат оружие. По его словам, власти будут учитывать их заслуги в ходе СВО.

В Санкт-Петербурге и Москве по техническим причинам закрылись оружейные магазины. Также в российской столице эвакуируют музеи рядом с Кремлем. За последние несколько часов были сообщения об эвакуации Третьяковской галереи, Пушкинского музея и дома культуры "ГЭС-2", куда поступил анонимный звонок о минировании. В здании работают кинологи, правоохранительные органы проверяют информацию о минировании.

Кроме этого, в Москве эвакуировали торговые центры "Мега Белая Дача" и "Квартал".

"ВКонтакте" заблокировал сообщество ЧВК "Вагнер". Как пояснили в Роскомнадзоре, ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже.

Ozon теперь удаляет товары с символикой ЧВК "Вагнер" вслед за Wildberries.

Какие законы подписал Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон об аресте на 30 суток за нарушение военного положения. Также появляется возможность задержания пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты.

Кроме того, он подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту, за исключением совершивших тяжкие преступления. Закон также предполагает, что ограничено годные граждане смогут заключать контракты с ВС РФ в период мобилизации и военного времени.

Позже Путин подписал закон о возможности досрочного освобождения осужденных после заключения контракта о службе в ВС РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал нынешний вооруженный мятеж хорошо продуманной и спланированной операцией, цель которой – захват власти в стране.

МИД России предостерег страны Запада на фоне попытки вооруженного мятежа

"Имевшая место в нашей стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое решительно поддерживает президента Российской Федерации Путина. Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надежное обеспечение международной безопасности. Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России. Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей", - говорится в заявлении.

Токаев проведет заседание Совбеза 25 июня

"Завтра утром Президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета Безопасности. Глава государства заслушает отчеты премьер-министра, руководителей силовых ведомств о принятых мерах во исполнение его поручений в связи с ситуацией в России", - говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

Ожидается принятие оперативного плана действий по нейтрализации возможных негативных последствий влияния обстановки в соседнем дружественном государстве на безопасность граждан Казахстана и экономику нашей страны.



