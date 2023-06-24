ДТП произошло 22 июня около 23:00 на пересечении улиц Дзержинского и Пушкина. Водитель за рулем легкового автомобиля "Фольксваген" наехал на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пешеход получила различные телесные повреждения и была госпитализирована в областную детскую больницу.

- У девушки перелом костей таза, состояние тяжелое, находится в реанимации, - сообщили в управлении здравоохранения.

По словам очевидца, на пешеходном переходе, несмотря на установленный знак, не было разметки на асафальте. Кроме того, переход не был освещен. Спустя несколько часов на место приехала машина, которая заменила лампы в фонарных столбах.

- Полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из дворов города был обнаружен автомобиль со следами ДТП. При проверке установлен и задержан 38-житель города Костанай, который дал признательные показания в совершении ДТП, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 2 000 МРП до лишения свободы сроком до 2 лет.

В ДП отметили, что за 5 месяцев с участием пешеходов в области зарегистрировано 58 ДТП, при которых 7 человек погибло, 54 пешехода получили различные травмы. По вине самих пешеходов произошло 3 ДТП, при которых 2 пешехода погибло и 1 был ранен.

Для профилактики ДТП с участием пешеходов сотрудниками патрульной полиции привлечено более 570 водителей, которые не пропустили пешеходов, и более 4 100 пешеходов, допустивших переход дороги в неположенном месте.