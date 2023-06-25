План работ Костанайской Горэлектросети с 26 июня по 1 июля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в четырех районах города.

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На время работ планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-714 (ж/м п. Амангельды) (работы на ПС)

24 июня с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Рудненская 2-7,

ул. Мира 1-9,9а,9/1,

ул. Целинная 22-226.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 21 по 30 июня с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Плеханова 37-53,

ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11,

ул. Хакимжановой 87-99,

ул. Целинная 33-45,

ул. Строительная 41/1-41/12, 49,

ул. Чернышевского 30-66.

ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)

26 июня с 10:00 до 12:00

ИП Позднякова,

ИП Хабибулина,

ИП Умирбаев,

ТОО «Капитал групСоюз»,

магазин «Колокольчик»,

«Жанар»,

«Новинка»,

аптека «Забота»,

больница,

почта,

цех по ремонту сельхозтехники,

мастерская – СТО по ул. Рудненская 13 б.

Частный сектор:

ул. К. Маркса 2-90,

ул. Дружбы 1-51,

ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/,

ул. Мира 8-28,

ул.Тепличная 4-16,

ул. Парковая 1-38,

ул. Ленина 2-55,

ул. Набережная 1-49,

ул. гоголя 2-24,

ул. Целинная 1-37.

ТП-57 (работы на ПС)

27 и 29 июня с 10:00 до 20:00

ТОО «Апис»,

ИП Логинов,

швейный цех,

ТОО «фирма «Интерьер V»,

кафе по пр. Абая – ул. Фролова.

Частный сектор:

ул. Дощанова 30, 42-48, 9, 9а, 9б, 7, 5, 2а,

ул. Касымканова 3, 5, 5а,

ул. Алтынсарина 95-103,

ул. Журавлевой 1/1, 8.

Спальный сектор: