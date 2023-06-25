В четырех районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
25 июня 2023, 11:18 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 26 июня по 1 июля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в четырех районах города.
Иллюстративное фото pixabay.com
На время работ планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-714 (ж/м п. Амангельды) (работы на ПС)
24 июня с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Рудненская 2-7,
- ул. Мира 1-9,9а,9/1,
- ул. Целинная 22-226.
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 21 по 30 июня с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Плеханова 37-53,
- ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11,
- ул. Хакимжановой 87-99,
- ул. Целинная 33-45,
- ул. Строительная 41/1-41/12, 49,
- ул. Чернышевского 30-66.
ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)
26 июня с 10:00 до 12:00
- ИП Позднякова,
- ИП Хабибулина,
- ИП Умирбаев,
- ТОО «Капитал групСоюз»,
- магазин «Колокольчик»,
- «Жанар»,
- «Новинка»,
- аптека «Забота»,
- больница,
- почта,
- цех по ремонту сельхозтехники,
- мастерская – СТО по ул. Рудненская 13 б.
Частный сектор:
- ул. К. Маркса 2-90,
- ул. Дружбы 1-51,
- ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/,
- ул. Мира 8-28,
- ул.Тепличная 4-16,
- ул. Парковая 1-38,
- ул. Ленина 2-55,
- ул. Набережная 1-49,
- ул. гоголя 2-24,
- ул. Целинная 1-37.
ТП-57 (работы на ПС)
27 и 29 июня с 10:00 до 20:00
- ТОО «Апис»,
- ИП Логинов,
- швейный цех,
- ТОО «фирма «Интерьер V»,
- кафе по пр. Абая – ул. Фролова.
Частный сектор:
- ул. Дощанова 30, 42-48, 9, 9а, 9б, 7, 5, 2а,
- ул. Касымканова 3, 5, 5а,
- ул. Алтынсарина 95-103,
- ул. Журавлевой 1/1, 8.
Спальный сектор:
- ул. Павлова 41.
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