Новости

В четырех районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе

25 июня 2023, 11:18 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 26 июня по 1 июля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в четырех районах города.

Иллюстративное фото pixabay.com

На время работ планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-714 (ж/м п. Амангельды) (работы на ПС)

24 июня с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Рудненская 2-7,
  •  ул. Мира 1-9,9а,9/1,
  • ул. Целинная 22-226.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 21 по 30 июня с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 37-53,
  • ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11,
  • ул. Хакимжановой 87-99,
  • ул. Целинная 33-45,
  • ул. Строительная 41/1-41/12, 49,
  • ул. Чернышевского 30-66.

ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)

26 июня с 10:00 до 12:00

  • ИП Позднякова,
  • ИП Хабибулина,
  • ИП Умирбаев,
  • ТОО «Капитал групСоюз»,
  • магазин «Колокольчик»,
  • «Жанар»,
  • «Новинка»,
  • аптека «Забота»,
  • больница,
  • почта,
  • цех по ремонту сельхозтехники,
  • мастерская – СТО по ул. Рудненская 13 б.

Частный сектор:

  • ул. К. Маркса 2-90,
  • ул. Дружбы 1-51,
  • ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/,
  • ул. Мира 8-28,
  • ул.Тепличная 4-16,
  • ул. Парковая 1-38,
  • ул. Ленина 2-55,
  • ул. Набережная 1-49,
  • ул. гоголя 2-24,
  • ул. Целинная 1-37.

ТП-57 (работы на ПС)

27 и 29 июня с 10:00 до 20:00

  • ТОО «Апис»,
  • ИП Логинов,
  • швейный цех,
  • ТОО «фирма «Интерьер V»,
  • кафе по пр. Абая – ул. Фролова.

Частный сектор:

  • ул. Дощанова 30, 42-48, 9, 9а, 9б, 7, 5, 2а,
  • ул. Касымканова 3, 5, 5а,
  • ул. Алтынсарина 95-103,
  • ул. Журавлевой 1/1, 8.

Спальный сектор:

  • ул. Павлова 41.