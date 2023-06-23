В социальных сетях казахстанцы возмутились тем, что АО "Казпочта" отправляет СМС-сообщения своим клиентам только на русском языке. Корреспондент Tengrinews.kz связался с пресс-службой национального оператора почтовой связи и попросил разъяснить ситуацию.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как сообщили в АО "Казпочта", в настоящее время они проводят работу по настройке и переводу всех типов уведомлений на казахский язык. Учитывая, что компания оказывает 56 видов услуг, которые включают в себя 70 типов текстов СМС-сообщений и 16 типов текстов push-уведомлений, процесс будет завершен в течение месяца.

"Мы приносим извинения перед клиентами и хотим заверить, что принимаем все необходимые меры по отправке уведомлений на казахском языке. Сообщаем, что корпоративный сайт и официальные аккаунты в социальных сетях ведутся на государственном языке. В отделениях почтовой связи клиент получает услугу на удобном ему языке", - проинформировали в "Казпочте".