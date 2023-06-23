Депутаты мажилиса потребовали отменить первоначальный взнос по программам "Бакытты отбасы" и "Шанырак", а также улучшить условия кредитования для социально уязвимых слоёв населения. В своём ответе премьер-министр Алихан Смаилов не принял ни одно предложение, передает Informburo.kz.

24 мая депутат мажилиса Гаухар Танашева в своём запросе на имя премьер-министра заявила, что в условиях интенсивного роста населения в стране показатели кредитования по программам "Бакытты отбасы" и "Шанырак" очень низкие. По её данным, в этом году на программы выделено 71,9 млрд тенге. Бюджета хватит для выполнения обращений 415 тысяч человек, состоящих в очереди на жильё. Этот показатель составляет лишь 1,6% от общего числа нуждающихся, которые могут получить жильё по ипотеке.



"По программе "Бакытты отбасы" за последние четыре года выдано 14 938 кредитов, по программе "Шанырак" – 19 394 кредита. Эти показатели очень низкие. В этой связи в обеих программах предлагаю снять первоначальный взнос с обязательных условий", – сказала Гаухар Танашева.



К запросу присоединились депутаты всех представленных в мажилисе партий.

В ответе мажилисменам Алихан Смаилов уточнил, что первоначальный взнос по кредиту является страхованием финансовых рисков для залоговых займов и, как следствие, рисков. Как отметил премьер, исключение или снижение размера первоначального взноса увеличит ежемесячную финансовую нагрузку на заёмщика.

"Для оказания финансовой поддержки социально-уязвимым слоям населения в части оплаты первоначального взноса по льготным ипотечным программам местные исполнительные органы выделяют жилищные сертификаты в виде социальной помощи или социальной поддержки в форме бюджетного кредита", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава кабмина не согласился и с предложением депутатов о выведении семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, в отдельную очередь. Он отметил, что лица с инвалидностью 1 и 2 группы, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, отнесены к социально уязвимым слоям населения. Он напомнил, что по Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры для этой категории граждан уже предусмотрено приоритетное обеспечение жильём, в том числе для семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.



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Депутаты также предлагали вернуть категорию "неполные семьи" в программу "Бақытты отбасы". Однако премьер-министр отметил, что с момента запуска программы в очерёдности наблюдался рост граждан по этой категории и их доля составила 24% от общего числа очередников (641 000 человек).





"Это привело к искусственному увеличению числа очередников, что вызвало социальное недовольство среди других категорий. Так как зачастую для участия в программе и постановке на учёт нуждающихся в жилье по данной категории отмечаются фиктивные разводы браков либо преднамеренное избежание заключения браков для сохранения или получения статуса, данная категория была исключена", – заявил Алихан Смаилов.



На требование депутатов упростить условия при оформлении ипотечного займа глава правительства напомнил условия кредитования "Отбасы банка". Алихан Смаилов подчеркнул, что в "Отбасы банке" они существенно отличаются от условий банков второго уровня в пользу заёмщика.

"Одним из законодательных обязательств банков при выдаче ипотечного кредита является соблюдение условий государственных программ и банковского законодательства, предусматривающих определённые ограничения и условия кредитования", – сказал он.

По предложению оказывать содействие при трудоустройстве граждан уязвимых категорий для возможности оплачивать кредиты Алихан Смаилов напомнил о мерах поддержки со стороны государства:



Центры занятости населения оказывают меры содействия занятости через организацию краткосрочного обучения безработных, в том числе граждан с инвалидностью, предоставление трёх безвозмездных грантов, обучение основам предпринимательства, направление на субсидируемые рабочие места и содействие добровольному переселению в трудодефицитные регионы.

В соответствии с законом "О занятости населения" акиматы устанавливают квоты по рабочим местам в размере от 2 до 4% от числа рабочих мест для лиц с инвалидностью.



Для решения жилищного вопроса граждан, в том числе социально уязвимых слоёв населения в настоящее время проводится актуализация списка очередников на получение жилья из государственногожилищного фонда, резюмировал Алихан Смаилов.