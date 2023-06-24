Лето - дачная пора, многие садоводы часто выезжают на свои участки с ночевкой, а то и вовсе переселяются на любимую «фазенду» на весь теплый сезон. Самые очевидные из плюсов такой жизни: свежайшая растительная продукция с куста, чистый воздух, буйство красок природы, радующее глаз. А еще почти по-деревенски тихие ночи, не нарушаемые визгом тормозов и невыносимо бездарной музыкой, несущейся из динамиков автомобилей. Но все же даже вдали от города летние ночи не совсем бесшумны. Кто может нарушить ночной покой дачника?

Рулады по ночам и не только

Как только начинает пригревать солнышко, просыпаются и выходят из своих норок самые прославленные певцы - сверчки. Не всегда люди видят исполнителей чарующих серенад, они довольно скрытны и стараются побыстрее спрятаться при приближении огромного двуногого существа. Да и не каждому сверчок покажется симпатичным. Скорее большинство людей сочтут его противным. Он напоминает этакий гибрид кузнечика и таракана. Но за его милые песенки даже самые брезгливые люди прощают ему насилие над их эстетическими чувствами.

Выглядит сверчок, как гибрид таракана и кузнечика

В домах, где постоянно живут люди и зимой поддерживается тепло, обитают серенькие домовые сверчки. Причем, вопреки заблуждениям, поселяются они не только в частных домостроениях, но и в многоквартирных домах, магазинах, складах с отоплением, котельных. Очень уж они теплолюбивы.

А вот сверчки полевые - вольные певцы. Им близость человека не принципиальна. Зиму можно и в анабиозе переждать, делов-то. А как только солнышко прогреет почву до 5 градусов, сверчки начинают выходить из норок, греться. Выходят все молодые, подростки, которым еще нужно перелинять, чтобы стать взрослыми. Нужно торопиться, жизнь у сверчка короткая, примерно 15 месяцев, из которых большую часть отбирает злая зима. А ведь столько всего еще нужно успеть: завоевать свое место в своеобразной иерархии, оставить потомство, да попутно погрызть чего-нибудь вкусненького.

Командовать парадом буду я!

Уже ранней весной можно слышать короткие стрекотания сверчков, предупреждающие собратьев, что эта территория занята. Не дай боже кто-то посягнет на участочек с норкой, сразу завяжется драка. Исход может быть разный: от легких телесных повреждений до убийства с отягчающими обстоятельствами.

Чаще всего победитель ограничивается откусыванием усика у побежденного. Но бывает, что лишает аутсайдера жизни и даже может съесть его трупик. Почему такой разброс в тактике, неизвестно. Возможно, чем скученнее живут сверчки, тем ожесточеннее драки. Но это только версия.

Обломанный усик - знак побежденного

Самый сильный сверчок в популяции, победивший остальных самцов, приобретает такой авторитет, что даже может дирижировать сверчиным оркестром, разрешая петь одним и запрещая другим. И никто не смеет его ослушаться, он ведь главнокомандующий! Впрочем, его верховенство держится, покуда усы целы. Если вдруг он полностью потеряет усы по какой-либо причине, его сразу разжалуют в рядовые. И тогда весь авторитет, завоеванный тяжелым ратным трудом, пойдет прахом.

Герои ристалищ

Сверчки - создания довольно драчливые. Слишком уж они дорожат своей норкой, вот и защищают милый дом от любых подозрительных поползновений. Даже когда сверчок уходит на кормежку или просто «инспектирование участка», он предусмотрительно затыкает вход в норку пучком травы, чтобы чужой не проник. Еще бы им не любить свою норку, ведь каждый сверчок выкапывает ее собственноручно, вернее, собственнолапно, еще в нежном возрасте, как не дорожить плодом своего труда… Поэтому любой собрат, появляющийся в поле зрения мелкого собственника, сразу подозревается в посягательстве на недвижимое имущество и драки не избежать.

Люди давно подметили природную драчливость сверчков и стали использовать это для собственного развлечения. Особенно любили и по сей день любят сверчиные бои в Китае. Китайцы увлечены этим уже около двух тысяч лет. Азартные игроки делают ставки, выигрывают, проигрывают, даже полностью разоряются, как на лошадиных бегах, все происходит по тем же правилам.

Это азартное увлечение издавна охватывало в Китае самые разные слои населения - от простолюдинов до императоров. Иногда люди полностью погружаются в этот азарт, забывая буквально обо всем. В хрониках зафиксирован такой исторический факт: 800 лет назад один из полководцев Сунской империи, увлекшись боями сверчков, совершенно забросил свои прямые обязанности, из-за чего его армию разгромили войска противника. Страшно подумать, как захватили бы этого азартного человека современные компьютерные игры, но ему для падения хватило и сверчковых ристалищ.

В Китае для этих азартных боев используется другой вид - сверчок двупятнистый, представители этого вида более драчливы, чем наши полевые. В Поднебесной это целое ремесло: отлов, содержание, тренировка и выставление на бои сверчков. И, как всякое ремесло, оно обросло секретами мастерства и специальным инструментарием. Подумать только, для того, чтобы перед боем стимулировать сверчка щекотанием, пользуются не подручной травинкой, а специальной кисточкой из усов крысы. Почему из усов именно крысы, то ведомо только китайцам.

Как и именитые спортсмены из рода человеческого, сверчки-чемпионы стоят дороже рядовых бойцов. Если за начинающего бойца дают доллар-другой, то сверчок, имеющий за спиной победы, стоит уже $50-100. А цена чемпионов и вовсе улетает за облака - $500 и выше. Рекордная сумма была назначена за сверчка по имени Чингисхан - $90 000. Правда, купил ли его кто-нибудь за такие деньги, доподлинно неизвестно.

Любовь и песенки

Самые ранние трели сверчков, которые можно услышать и днем, это как раз упреждающие звуки: «Не подходи, это моя норка!»

Когда сверчки достигнут половой зрелости (после последней линьки в конце весны), они начинают петь серенады для привлечения самочек. Песня должна быть красивой и громкой, чтобы заставить даму покинуть свою норку и явиться на свидание. Во время свидания самец подвешивает на брюшко самке сперматофор - такую сумочку с самым драгоценным, что у него есть. Нет-нет, не бриллиантами, в этой сумочке спермии, которые дадут жизнь новым сверчкам.

Во время этого акта любви сверчки поют уже третий тип песни, больше никаких мелодий они не знают, как дворовые гитаристы, выучившие три аккорда, за счет которых охмуряют наивных девиц.

Для нашего уха, независимо от назначения, все рулады сверчков кажутся прелестными. Если они не мешают уснуть, конечно. Но для большинства людей, пение сверчка - это символ уюта и безопасности.

Ради этих серенад в Японии, Китае, Италии и Португалии, некоторых странах Африки и Южной Америки издавна держали сверчков. Чаще всего в маленьких клеточках, но у китайцев это повлекло рождение особого ремесла - изготовление специальных глиняных сосудов, искусно раскрашенных, инкрустированных слоновой костью и декорированных иными способами. В одном из пекинских музеев даже хранится большая коллекция таких сосудов. Самый древний такой сосуд был обнаружен при раскопках китайского захоронения, датируемого 960 г. н. э. Вот так, рождение целого направления ремесла или даже искусства стимулировало любовные песни сверчков.

Впрочем, самим насекомым совершенно безразлично, какое впечатление их песни произведут на страшных кожаных великанов. У них это все ради любви, свидание без серенады и не свидание вовсе.

Сладкозвучные вредители

Через несколько дней после встречи с самцом самка отложит яйца в рыхлую землю, а еще через месяц из них вылупятся личинки сверчков, копия своих родителей, только мелкие. До осени они успеют пройти две линьки, выкопать себе норку толщиной с палец и длиной 10-20 см, еще два раза перелинять, а там и спать пора. А весной - последняя линька и добро пожаловать в короткую взрослую жизнь: драки, любовные похождения и закономерный финал…

Конечно, не все вылупившиеся из яиц сверчки доживают до взрослого состояния, иначе их были бы орды, как у саранчи. Ведь самка сверчка откладывает за свою жизнь от 170 до 600 яиц. И даже учитывая естественные потери, иногда популяция сверчков увеличивается настолько, что их деятельность становится заметна человеку. Именно дачники редко, но сталкиваются с вредительством со стороны ночных певцов. Дело в том, что взрослые полевые сверчки преимущественно растительноядны, а молодые исключительно растительноядны. При этом грызут они как листья, так и корни, особенную любовь питают к рассаде. Если полностью уничтожить растение сверчкам не под силу, то уж замедлить рост, а соответственно, снизить будущую урожайность, это запросто.

Но не так уж много мы теряем еды из-за сверчков, чтобы остервенело с ними бороться. Тем более что взрослые особи могут уничтожать других вредителей, принося тем самым пользу. Местами полевые сверчки стали исчезать и даже занесены в Красные книги отдельных регионов. Происходит это, потому что слишком уж загадили мы землю всяческими пестицидами. Но в нашей области пока полевые сверчки процветают, и в последние годы их стало, кажется, немного больше.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ