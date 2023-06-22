Полиция задержала группу вымогателей в областном центре. В ней состояло три человека в возрасте от 18 до 20 лет. Их жертвой стал 21-летний местный житель, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

– Вымогатели, используя малозначительный повод, требовали у него денежные средства в размере 6 млн тенге. При этом вымогатели удерживали потерпевшего на съемной квартире, а также вывозили его за пределы города, где избивали и угрожали физической расправой, – рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик БАЙГОНОВ.

Вымогателям удалось завладеть деньгами в сумме 1 млн тенге, однако на этом попытки не закончились и они продолжили требовать с потерпевшего деньги.

Мжучина обратился с заявлением в полицию, после чего сотрудниками УБОП ДП Костанайской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые.

– По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям 194 часть 3 “Вымогательство в крупном размере” и 126 часть 2 “Незаконное лишение свободы, группой лиц по предварительному сговору” УК РК, – уточнил Серик Байгонов.

Двое участников группы арестованы, третий находится под домашним арестом.