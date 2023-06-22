Проект "Культурный дворик" проводят во дворе Костанайского историко-краеведческого музея ежегодно с мая до августа. Рядом - офис управления культуры, который разместился в здании Народного дома, построеенном в конце 19-го века. Так что место вполне можно назвать атмосферным.

Ежедневно, при условии хорошей погоды, сюда приходят рукодельницы, а также на площадке пользуется популярностью обмен книгами - буккроссинг. На прошедшей недавно ярмарке корреспондент "НГ" поговорила с некоторыми обитателями "Культурного дворика".

Евгения принимает участие в проекте уже второй год. Делает украшения и декор из полимерной глины на кружках.

- Я, моя сестра и мой муж тоже свободное время занимаются ремеслом, - рассказала она. - Свои работы они делают из дерева. Сестра выжигает на лазерном станке, а муж работает на фрезерном более с крупным деревом. В отличие от меня, они начали заниматься недавно. И я представляю их работы тоже.

По словам Евгении, полимерная глина ее заинтересовала с первой минуты, когда она даже не имела понятия, что это такое:

- Увидела в социальных сетях кружку незнакомого человека и мне стало интересно, из чего она сделана. Пока искала, решила тоже попробовать. Заказала материал и научилась этому, смотря видео в интернете. Сейчас это стало не просто хобби, это является частью моей жизни.

Жительница Тобыла Марина занимается рукоделием давно, но вязать игрушки начала 3 года назад.

- С детства люблю игрушки, - поделилась она. - И были трудные временя, когда просто хотелось себя чем-то отвлечь. Вот и так затянуло. И сейчас это своего рода антистресс для меня.

Наша следующая героиня Ольга ЗОТОВА верит в связь человека с камнями. Она помнит день, когда у нее пробудилась любовь к рукоделию. Было это 10 лет назад.

- Однажды я сидела на работе, в офисе. Было свободное время, мне было скучно просто сидеть. Начальница это заметила и попросила омочь собрать бусы. Принесла килограмм бус и так все началось, - вспоминает Ольга Владимировна.

В свою работу она вкладывает душу и считает, что у каждого камня тоже есть душа.

- Я считаю, что камень способствует вашим желаниям, - пояснили Зотова. - При выборе камня он вас тоже выбирает. Камни есть для многих случаев и я могу помочь вам выбрать под ваши обстоятельства. Я выхожу сюда третий год и мне нравится здесь. То. что само место историческое, мы, старшее поколение, помним, когда сюда еще пионерами приходили…

Загляните в "Культурный дворик", здесь есть на что посмотреть.

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Автор - студентка 3-го курса факультета журналистики КРУ им. Байтурсынова