22 июня 2023, 13:05

Остались несколько дней до окончания срока по легализации автомобилей, вывезенных до сентября 2021 года. Тут наш брат зашевелился и стал штурмовать автоЦОНы, дошло до того, что очереди стали занимать с вечера с перспективой ночлега в салоне авто.

Более предприимчивые стали продавать место в очереди, цена дошло до двадцати тысяч тенге, прижатые в угол владельцы железных коней, не торгуясь, покупали.

Касаемо качества оказания услуг сотрудниками этих самых автоЦОНов - конечно, остаётся желать. Наглядно убедился в этом, побывав в России, когда ездил снимать с учёта автомобиль в Троицк. Там в отделе ГИБДД сидит консультант, который даст совет, как поступить в той или иной ситуации. Он же выдаёт номерки, привязанные ко времени и на любой день, а также в приложении госуслуг. Пполучив такой талон, клиент не сидит, томясь в ожидании, а явится в указанное время и получает услугу.

У нас же, например, я явился в автоЦОН в пять утра и был восьмым, получил услугу в одиннадцать часов, и таких бедолаг было полсотни душ.

Не пора ли навести порядок и повернуться лицом к гражданам?