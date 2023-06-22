Про легализацию
сайлау курманов
Остались несколько дней до окончания срока по легализации автомобилей, вывезенных до сентября 2021 года. Тут наш брат зашевелился и стал штурмовать автоЦОНы, дошло до того, что очереди стали занимать с вечера с перспективой ночлега в салоне авто.
Более предприимчивые стали продавать место в очереди, цена дошло до двадцати тысяч тенге, прижатые в угол владельцы железных коней, не торгуясь, покупали.
Касаемо качества оказания услуг сотрудниками этих самых автоЦОНов - конечно, остаётся желать. Наглядно убедился в этом, побывав в России, когда ездил снимать с учёта автомобиль в Троицк. Там в отделе ГИБДД сидит консультант, который даст совет, как поступить в той или иной ситуации. Он же выдаёт номерки, привязанные ко времени и на любой день, а также в приложении госуслуг. Пполучив такой талон, клиент не сидит, томясь в ожидании, а явится в указанное время и получает услугу.
У нас же, например, я явился в автоЦОН в пять утра и был восьмым, получил услугу в одиннадцать часов, и таких бедолаг было полсотни душ.
Не пора ли навести порядок и повернуться лицом к гражданам?
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