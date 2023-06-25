В начале июня во дворе многоэтажного дома в Костанае дворняги Аюша и Джоня родили девятерых щенков: 8 девочек и одного мальчика (6 щенков родились у Аюши и 3 у Джони). Жильцы сообщили об этом событии волонтерам ОО «Надежда Плюс kst», которые забрали щенят и их мам в свой реабилитационный центр.

Сфотографировать одновременно получилось только четверых из девяти щенков

- Их мамы уже стерильны и больше не будут рожать бездомных, - рассказала «НГ» заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Щенки все также стерильны, чипированы и вакцинированы. Они и их мамы полностью прошли программу ОСВВ (Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Возврат в естественную среду обитания). А это значит, что сейчас они живут в том же дворе, где их и нашли.

У собак есть куратор - девушка, которая наблюдает за ними, следит, чтобы с щенками и их мамами все было хорошо. А вообще, за ними следят и кормят жильцы дома, которые и нашли щенят. Они очень переживали за мам и малышей.

- Сейчас вместе с жильцами дома мы волнуемся, что место их обитания находится недалеко от очень оживленной дороги, да и вокруг много производственных баз, - пояснила Ольга. - У всех щенков пока нет кличек. Им надо играть, что-то грызть и вкусно кушать! Кто-то из них активнее, кто-то трусливее. Вообще, они все дружелюбные, любознательные и любвеобильные! Жить они могут в частном доме как на цепи, так и свободно передвигаться по территории.

Чтобы забрать этих щенят или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ