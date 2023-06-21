В министерстве просвещения пока не дали четких инструкций школам о том, останется ли практика продления занятий в школах до 1 июня в следующем учебном году. Об этом, отвечая на вопросы корреспондента "НГ", сообщила 20 июня на брифинге в РСК заместитель руководителя управления образования Костанайской области Данагуль СЮНДИКОВА.

- Вы должны понимать, что продолжительность учебного года регламентирована нормативными актами, которые мы не можем оспаривать, мы их обязаны выполнять, - отметила Сюндикова. - В прошлом году у нас впервые продлили учебный год с 34-х до 36 недель, которые заканчивались до 1 июня. Конечно, это нововведение вызвало неоднозначную реакцию среди родителей. Было несколько встреч с инициативной группой родителей по вопросу "Можем ли мы сократить учебный год?". Мы отвечали, что этот вопрос не в компетенции управления образования. Но мониторинг мы ведем, были обращения в наше управление и в партию Amanat. На сегодня я знаю, что родительская общественность продолжает будировать этот вопрос. Это их право.

По словам Сюндиковой, минпросвещения пока не просило проводить мониторинг реакции родителей и учителей на продленный учебный год. Но обращения, в том числе из Костанайской области, "министерство рассмотрит на уровне своей компетенции".

- Сегодня мы не можем сказать, что принято какое-то решение по будущему учебному году, - сказала спикер. - Все конкретные решения получим уже к августовской конференции педагогов. У нас нет информации о том, что этот вопрос обсуждается на уровне министерства. Поэтому, если и будут нововведения, то, конечно, мы все им подчинимся и будем исполнять.

На основании обращений родителей костанайские чиновники делали несколько запросов в министерство с изложением позиции недовольных реформой.

- У нас было несколько инициатив, - отметила Сюндикова. - По нормативным документам прием в 10 класс у нас ведется до 15 августа. Мы просили министерство просвещения продлить прием документов до конца августа, чтобы выпускники 9-х классов, которые не смогли поступить на грант в колледж, могли вернуть документы в школу и продолжить обучение в 10-м классе. Естественно, нам ответили, что у нас есть нормативы. Но мы продолжаем мониторинг всех вопросов, которые бесокоят родителей и учеников.

По тем же рекомендациям министерства просвещения в этом году не стали проводить общегородское вручение аттестатов для лучших учеников на центральной площади Костаная.

- Несколько лет подряд идет тенденция, чтобы проводить выпускные вечера на базе школ, а не в увеселительных заведениях, - поснила Сюндикова. - Сегодня даже такой формулировки нет в нормативах министерства. В новых документах вообще нет упоминания "выпускного вечера", есть только "торжественное вручение аттестатов". Это мероприятие тоже должно проходить в стенах школы. Если школа пригласит представителей управления образования или акимата, то это на их усмотрение. Организовать общегородское мероприятие с вручением аттестатов можно, но в этом году организовывать его не стали.

Аттестаты выпускникам вручают сегодня, 21 августа. Школы в этом году закончили 4 000 выпускников 11-х классов. Из них 120 детей получат аттестат с нагрудным знаком "Алтын белги", еще 250 школьников заслужили аттестат с отличием.

- Продолжается прием документов в первые классы школ, уже набрано 70% учеников, - напомнила Сюндикова. - Мы ожидаем оставшихся детей. Просим родителей не тянуть с подачей документов. Да, прием официально идет до 1 августа. Но пока школы работают и большая часть педагогов еще не ушли в отпуск, этот вопрос можно активизировать.

Фото Георгия ГОВОРОВА