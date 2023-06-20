Программа льготного автокредитования для граждан будет действовать только за счёт погашения ранее выданных кредитов на 82 млрд тенге, передает Informburo.kz.

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Программу льготного автокредитования переориентируют: возвращаемые в банки средства будут направлять на покупку автобусов, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

На сегодняшний день деньги возвращаются в банки по револьверной системе, за счёт погашения ранее выданных кредитов. По словам министра, автопарк Казахстана состоит из 10 525 автобусов, то из них около 45% – изношенный транспорт. Возвращаемые средства теперь будут направлять на обновление автопарков в регионах.



"Задача стоит максимально эффективно использовать имеющиеся на руках средства. Было два источника финансирования: последний источник – это 100 млрд тенге, которые распределялись через ФРП. Но до этого из разных источников были выделены 82 млрд, которые револьверно работают. Вот эта программа временно будет работать. Именно по 100 млрд тенге рассматривается перенаправление на автопарки", – пояснил министр.



Он добавил, что на сегодня из освоенных 100 млрд тенге вскоре вернут 1 млрд тенге, на эти средства выдадут кредиты на покупку примерно 100 автобусов. Таким образом, программа автокредитования для граждан будет действовать только за счёт возврата по кредитам, выданным ранее из суммы 82 млрд тенге.

Вице-министр индустрии Ильяс Оспанов пояснил, почему возвращаемые в банки деньги по программе льготного автокредитования решили направлять на покупку автобусов, а не на выдачу новых займов.



"Переработка программы предвиделась, но у нас не было понимания, как мы должны переработать. У нас была задача выявить наилучший способ, наибольший эффект от этих денег. Поймите, деньги есть, но их мало, их не хватит на всех. Наша задача – принести максимальную пользу, обеспечить качественными автобусами в первую очередь 9,2 млн человек, которые ежедневно пользуются общественным транспортом", – сказал Оспанов.



Журналисты обратили внимание вице-министра на то, что решения по программе стали принимать в кулуарах, без общественной огласки.

"До этого у нас самих ответов не было, мы разные варианты рассматривали. Вот сейчас открыто выходим. К тому же, мы программу ещё не запустили, не называйте, пожалуйста, это кулуарным принятием решения. Мы специально вас позвали, чтобы объявить о своих планах", – ответил он.

Председатель правления Фонда развития промышленности (ФРП) Ринат Гаппаров отметил, что на деньги, которые решили не направлять на дальнейшее кредитование, будут обновлять автобусы по всей стране.



"За пять лет обновили 3800 автобусов, но всё равно, так как эта критическая масса копилась долгие годы, на текущий момент возникает потребность в дополнительных средствах. Получится, что мы ежегодно сможем обновлять 700 автобусов по всему Казахстану", – сказал он.