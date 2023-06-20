Осенью прошлого года на перекрестке проспектов Аль-Фараби-Абая 38-летний водитель автобуса № 18 компании TTS Жандос АМИРАЛИН насмерть сбил 11-летнюю Аружан Копжасарову. Обвинение водителю предъявили в конце марта. Вину он не признал, заверяя, что девочка вышла на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, а он проехал по правилам. Некоторые свидетели и эксперты, напротив, говорят, что это водитель проехал на мигающий желтый, поэтому и наехал на ребенка.

Адвокат подсудимого Лимара Сергазина (слева), подсудимый Жандос Амиралин, судья Нурлан Бекишев

Заседание по делу продолжились в суде № 2 Костаная 16 и 19 июня.

В эти два дня суд разбирал выводы эксперта Анатолия Ли, которого допросили ранее. На его вызове в суд и допросе в качестве эксперта настояла адвокат подсудимого Лимара СЕРГАЗИНА.

Анатолий Ли, в частности, заявил: на какой бы сигнал светофора ни шла девочка, водитель все равно выехал на запрещающий сигнал. Однако 16 июня Сергазина попросила признать эти выводы недопустимыми.

Лимара Сергазина (в центре)

- Прошу назначить по делу комплексную экспертизу и поручить ее проведение Центру судебных экспертиз Алматинской области с участием судебного эксперта Ильиных, она является компетентным лицом, - заявила ходатайство адвокат. - И поставить ей такие вопросы. На какой сигнал светофора выехал на перекресток и на какой сигнал светофора совершил наезд на несовршеннолетнюю подсудимый, учитывая диаграмму работы светофорного оборудования и момент загорания красно-желтого сигнала светофора для транспортных средств, движущихся по пр. Аль-Фараби и начала их движения? На какой сигнал светофора пешеход вышла на проезжую часть дороги, учитывая диаграмму работы светофорного оборудования и момент загорания красно-желтого сигнала светофора для транспортных средств, движущихся по пр. Аль-Фараби? С какой скоростью двигалась пешеход в момент начала движения и перед самим наездом? Определить время движения пешехода с момента выхода на проезжую часть до места наезда. Определить тормозной путь автобуса. Выяснить, на каком расстоянии находился автобус в момент загорания красно-желтого сигнала светофора для транспортных средств, движущих по пр. Аль-Фараби относительно стоп-линии.

Дмитрий Кученков (слева)

Адвокат потерпевшего Дмитрий КУЧЕНКОВ и государственный обвинитель Динара ИРГИЗБАЕВА попросили отказать в назначении комплексной экспертизы по делу, а судья Нурлан БЕКИШЕВ задал ряд уточняющих вопросов.

- По вашему настоянию мы допросили в суде эксперта Ли, который обсудил всевозможные варианты ДТП, - напомнил судья адвокату. - И он четко сказал: на какой бы сигнал светофора девочка ни шла, для водителя горел запрещающий сигнал светофора. Теперь вы просите признать эти выводы недопустимыми, что немного странно...

16 июня адвокат Кученков также от имени потерпевшего отца подал иск к подсудимому на возмещение морального вреда в размере 10 млн тенге.

- Родственники погибшей испытывают отчаяние и страдания, - пояснил адвокат. - Мы также просим взыскать 300 000 тенге за услуги представителя.

Государственный обвинитель зачитала характеристику подсудимого.

- Два раза привлекался за нарушение ПДД, - отметила Динара Иргизбаева. - А также состоял на учете в наркодиспансере за употребление каннабиноидов.

Решение по ходатайству адвоката Сергазиной огласили 19 июня.

- В назначении комплексной экспертизы отказать в полном объеме, - зачитал постановление судья Бекишев. - Постановление обжалованию не подлежит.

Очередное заседание назначено на 22 июня.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ