Речь идет не о специализированных авто, оснащенными сигнальными маячками и цветогафическими схемами, а об обычных служебных автомобилях. Таким образом полиция внедряет эффект «постоянного присутствия на дорогах», сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

По мнению ведомства, наличие патрульных полицейских машин, несомненно, дисциплинируют водителей. Но теперь водителям нужно помнить и о том, что в обычном служебном автомобиле может быть установлено специальное фиксирующее оборудование «скрытого надзора за дорожным движением».



- Суть нового метода в том, что в потоке машин специальное устройство фиксирует в режиме «реального времени» каждое нарушение ПДД. После чего фото и видео доказательство передается ближайшему наряду полиции, который принимает процессуальное решение по существу нарушения,- сообщил первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей МИЛЮК.

За неделю работы по новому методу выявлено около 100 нарушений ПДД, более 70% из них касались превышения скоростного режима.

- Также такой метод патрулирования успешно позволяет выявлять и фиксировать практически все нарушения ПДД, в том числе дорожной разметки, а также водителей, которые не пропускают пешеходов, - отметил Милюк.

Сейчас в областном центре оборудовано несколько таких автомобилей. Пока данный метод действует в качестве "пилота". После успешного апробирования его на улицах города такие автомобили будут курсировать по дорогам области.