Республиканский турнир по тогызкумалаку памяти Серика Тлеубаева и ветерана спорта, шестикратного чемпиона Казахстана Абильды Акшораева проходил 8-13 июня в Таразе. Участие приняли 146 спортсменов в возрастных категориях 11 лет, 13 лет и старше 16 лет. Соревнования прошли в девять туров по системе "классика".

В женской группе, в возрастной категории 11 лет 3-е место заняла Жансая КОПТЛЕУ из Костаная. На вопрос "НГ" о самом захватывающем и интересном моменте турнира она скромно ответила: "Наверное, сама игра".

- Всего было 9 туров, и последний тур оказался самым сложным, - отмечает спортсменка. - Я старалась использовать все свои навыки и дать все от себя. Было нелегко, но я довольна, что справилась.

- А почему именно тогызкумалак, а не шахматы, к примеру?

- Мой папа в детстве играл в эту игру, это он научил меня. Хотя, правильнее сказать ,он научил меня основам. Потом я пошла в ДЮСШ № 2 и с того времени я занимаюсь с тренером Куралай Байбулатовной Серикбаевой.

- А чему именно вас учат в школе?

- Мы изучаем разные ходы и дебюты, чтобы узнать, как начать игру наилучшим образом. Это помогает нам строить нашу игру и принимать правильные решения. А еще мы разрабатываем свои собственные стратегии. Мы думаем, как лучше распределить шарики и как сделать ход, чтобы выиграть. Потом проверяем наши стратегии на практике и видим, какие ходы работают лучше, а какие нужно улучшить.

- Как проиходил отбор на республиканский турнир?

- Это отдельное соревнование, которое проходит в нашем регионе среди детей разного возраста. Из всех участников было выбрано четверо, включая меня. Это было довольно сложно.

- Какое это по счету это соревнование для тебя?

- Если считать по республике, то это мой третий турнир, но первый, где я достигла финальной тройки. В области мы часто проводим турниры, и у меня около 5-6 медалей за победы. Некоторые медали за первое место, некоторые - за второе и третье. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Буду участвовать в соревнованиях и двигаться вперед. Скоро перейду в другую возрастную группу, это представит новые вызовы и возможности для меня.

Медали, которые украшают комнату Жансаи, свидетельствуют о ее труде, усердии и таланте.

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Автор - студентка 3-го курса факультета журналистики КРУ им. Байтурсынова