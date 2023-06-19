Нелегальные сигареты на 4,4 млн тенге изъяли в Костанае
19 июня 2023, 19:57 | Криминал
Четыре факта торговли сигаретами, непрошедшими маркировку акцизами, выявили сотрудники управления государственных доходов по Костанайской области 6 июня на центральном рынке.
- В ходе рейдовых мероприятий выявлены табачные изделия в колличестве 8 160 пачек сигарет иностранного производства (Fast, Malboro, Oris, Oscar, Корона, Mancester), предназначенных для розничной реализации. Общая стоимость нелегальных сигарет составила 4,4 млн тенге, - сообщили в пресс-службе управления.
Индивидуальные предприниматель свою вину признали в полном объеме. Материалы переданы на рассмотрение в Специализированный административный суд Костаная.
Согласно ст.283 КоАП РК, предпринимателям грозит штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге)
Последние новости
19.06.23 17:27 В ближайшие два дня в Костанайской области не прекратятся дожди и грозы. В довесок - шквал и град
19.06.23 17:00 Успехи и проблемы - Костанайские спортсмены-инвалиды стали призерами первенства мира по шашкам, которое прошло в Турции
19.06.23 14:22 Тюбетейки, чак-чак и шурале - Празднование Сабантуя в Костанае вернулось на городской пляж. Как отмечали?
19.06.23 13:35 Полиция не завела дело по факту грубого обращения с ребенком в центре для детей с инвалидностью в Костанае
19.06.23 13:13 Пьяный костанаец напал на свою жену с ножом
19.06.23 11:59 «Там уже не тропа, а дорога» - аким Костаная о ситуации вокруг надземного перехода на пр. Назарбаева
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.