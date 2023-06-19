В Костанае утром 21 июня пройдут общественные слушания для учета мнения населения по вопросам о переименовании четырех улиц и одного парка. Примете ли вы участие в обсуждении? Да. Я буду выступать за сохранение нынешних названий улиц Костаная.

Да. Я буду приводить аргументы в пользу переименования улиц Костаная.

Нет. Слушания проводят в рабочее время, да и результат их известен заранее.

Нет. Не считаю этот вопрос важным для людей, которые не проживают на этих улицах.

