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Нелегальные сигареты на 4,4 млн тенге изъяли в Костанае

19 июня 2023, 19:57 |  Криминал

Четыре факта торговли сигаретами, непрошедшими маркировку акцизами, выявили сотрудники управления государственных доходов по Костанайской области 6 июня на центральном рынке.

 

- В ходе рейдовых мероприятий выявлены табачные изделия в колличестве 8 160 пачек сигарет иностранного производства (Fast, Malboro, Oris, Oscar, Корона, Mancester),  предназначенных для розничной реализации. Общая стоимость нелегальных сигарет составила 4,4 млн тенге, - сообщили в пресс-службе управления.

Индивидуальные предприниматель свою вину признали в полном объеме. Материалы переданы на рассмотрение в Специализированный административный суд Костаная.

Согласно ст.283 КоАП РК, предпринимателям грозит штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге)