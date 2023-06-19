По прогнозам синоптиков, во вторник, 20 июня, ночью на севере и востоке, днём на всей северной половине области ожидается дождь, гроза, на западе - шквал и град. В среду, 21 июня, дождь с грозой, шквалом и градом прогнозируется на севере и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие два дня будет облачно, временами дождь, гроза. Дождливая погода продержится почти всю неделю.

- Во вторник ночью по области будет 3-8, на юге 12 градуса тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - День ожидается прохладный - 12-17°С, на юге 22°С. В среду в ночное время термометры покажут 5-19°С, на севере +2°С. Днём столбики термометров поднимутся до отметок 15-20°С, на юге 25°С. В Костанае во вторник и среду по ночам будет 5-7 С, в дневное время 14-16°С.

Во ближайшие два дня ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на востоке, севере и юге области. Отдельные порывы будут достигать скорости 23-28 м/с.