Инцидент произошел 16 июня. На пульт 102 поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов пьяный 47-летний мужчина во время ссоры нанес своей супруге множественные ножевые ранения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина скрылся в неустановленном направлении на автомобиле. Марку и номер машины сообщили очевидцы. Автомобиль подозреваемого заметила инспектор ЦОУ Тойгуль Жанатова во время просмотра камер видеонаблюдения.

- Благодаря слаженным действиям полицейских подозреваемый был задержан. При нем находился нож с пятнами бурового цвета, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

41-летняя женщина госпитализирована в городскую больницу.

Начато досудебное расследование п ч.1 ст.106 УК РК «Причинение тяжкого вреда здоровью».